monobank получил функциональное обновление — штрафы ПДД, переводы по номеру телефона и запрет восстановления PIN-кода (только для Android)

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Разработчики популярного платежного приложения monobank на днях выпустили очередное крупное обновление для Android и iOS — никаких новых карт или услуг оно не добавляет, но приносит несколько видных функциональных улучшений.

Всего в свежем апдейте можно выделить три крупных новшества. Первое касается штрафов ПДД — разработчики переделали меню соответствующего раздела Другие платежи. Теперь пользователи могут добавлять авто по номеру и получать уведомления о штрафах, как с камер фотофиксации, так и в случае, если постановление выписал патруль.

Второе нововведение — поиск контакта по номеру телефона для совершения перевода. Функция позволяет сделать денежный перевод на карту monobank по номеру телефону, даже если клиента нет в списке контакта пользователя. Номер карты получателя знать необязательно.

Еще одна новая функция — возможность полностью отключить восстановления защитного кода PIN. При попытке изменить PIN с отключенным механизмом восстановления запрос будет перенаправлен на видеовызов в службу поддержки. Соответствующая опция находится в разделе «Еще» -> «Настройки ⚙️» -> «Запретить восстановление ПИН». Пока это возможность доступна только на Android. Если настройка окажется популярной, то разработчики обещают добавить ее и на iOS.

Также разработчики добавили возможность переслать новые документы для актуализации данных в случае, если клиент вклеил новую фотографию или поменяли паспорт, и возможность получения справки для посольств и других ведомств в меню «Еще».

Обновленная версия приложения monobank уже начала распространяться через магазины Google Play Store для Android и Apple App Store для iOS.