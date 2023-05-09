monobank возвращает аресты средств на счетах после изменения законодательства — это коснется более 400 тыс. клиентов

6 мая вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время военного положения» № 3048–IX.

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Данный нормативный акт вносит изменения в законы Украины «Об исполнительном производстве» и «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов», чтобы урегулировать некоторые особенности соответствующей деятельности во время действия военного положения.

Большей частью этот закон регулирует деятельность частных исполнителей. Однако он также отменяет действие постановления КМУ, которое снимало аресты исполнительной службы на сумму менее 100 тыс. грн на время действия военного положения. Другими словами, военное положение еще не закончилось, а некоторые послабления, которые должны были оставаться активными до конца его действия, уже отменены.

Как это повлияет на рядовых граждан

Закон № 3048–IX разрешает клиентам с арестами пользоваться только суммой в размере двух минимальных зарплат (13400 грн). Но исключительно при условии, что клиент обратится к исполнителю, и тот, в свою очередь, пошлет в банк постановление на снятие ареста на сумму 13400 грн по одному из счетов клиента.

Поскольку закон уже вступил в силу, банковские учреждения вернули аресты средств на счетах клиентов, которые прежде были сняты на время действия военного положения. По словам Олега Гороховского, это коснется примерно 436 тыс. владельцев счетов только среди клиентов monobank. По всей стране это количество будет значительно больше, поскольку новые нормы закона будут выполнять все банки.