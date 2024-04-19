Моноблок ASUS A3402WVA с процессорами Intel Core Series 1 и 23,8-дюймовым IPS дисплеем продается в Украине по цене от 26 тыс. грн

ASUS сообщила о начале продаж в Украине моноблочного компьютера ASUS A3402WVA. Это устройство работает на основе процессоров Intel новой линейки Core Series 1 (Raptor Lake-U Refresh).

Моноблок ASUS A3402WVA получил 23,8-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD (1920×1080 пикселей), частотой обновления 100 Гц и матовым покрытием. Панель обеспечивает охват 100% цветовой гаммы sRGB. Также дисплей получил сертификацию TÜV Rheinland.

Конфигурация системы включает один из процессоров Intel Raptor Lake-U Refresh: Core 3 100U, Core 5 120U или Core 7 150U. Также доступно до 16 ГБ оперативной памяти DDR5 5200 МГц и твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ. Графическое решение — интегрированное в процессор.

Устройство имеет модули беспроводной связи Wi-Fi 6/6E (802.11ax) и Bluetooth 5.3. В системе также доступны веб-камера HD (720p) с защитной шторкой, микрофон, два динамика мощностью 3 Вт, вход HDMI 1.4, выход HDMI 1.4, 3 разъема USB 3.2 Type-A Gen1, 2 разъема USB 2.0, 1 разъем USB 3.2 Type-C Gen 1, сетевой разъем RJ45 LAN, кард-ридер 2-в-1 (SD/MMC) и комбинированный аудиоразъем 3,5 мм. Устройство имеет размеры 53,9×42,3×1,5~16,5 см и вес 5,4 кг. Моноблок может поставляться без ОС или с установленной Windows 11. Опционально в комплект поставки могут входить проводная клавиатура и проводная мышка.

Моноблочные компьютеры ASUS A3402WVA уже доступны в Украине по рекомендованной цене от 25 999 грн.