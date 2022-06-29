Мошенники присвоили 100 млн грн украинцев под видом оформления соцвыплат с ЕС

Война —войной, а мошенники не дремлют. Напротив, в последнее время разных случаев мошенничества стало больше. Вот, например, недавно в Киеве разоблачили масштабную схему с фейковым оформлением соцвыплат с ЕС — ее организаторы присвоили 100 миллионов гривен с банковских счетов граждан Украины, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В материалах следствия отмечено, что участники преступной группы в период действия военного положения создали ряд фейковых (фишинговых) вебресурс, которые по своему внешнему оформлению имитировали официальные правительственные сайты Украины и Европейского Союза. Из-за указанных интернет-сайтов гражданам Украины, пострадавшим в результате военных действий на территории Украины, предлагалось получить денежную помощь от стран-членов ЕС.

В момент псевдоавторизации, необходимой для получения выплат, посетители сайтов заполняли поле с реквизитами своих банковских карт для якобы оплаты комиссии за транзакцию при начислении денежной помощи. Таким образом, они сами того не подозревая, передавали свои платежные данные злоумышленникам, которые списывали с их банковских карт денежные средства и распределяли между собой.

В ходе расследования преступления правоохранители установили около 5 тысяч пострадавших граждан Украины, которым нанесен ущерб на общую сумму около 100 млн гривен. По местам проживания девяти человек, причастных к мошеннической схеме, проведены обыски, в ходе которых изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны и денежные средства.

Злоумышленники использовали ряд вебсайтов, перечень которых размещен на официальном сайте Киевской городской прокуратуры (вот ссылка на список фишинговых сайтов). Все фишинговые сайты, которые использовали дельцы, заблокированы.

По факту преступления открыто правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 5 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса. Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 8 лет, а второй — от 10 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

С фигурантами производства продолжаются следственные действия с целью разоблачения всех участников преступной схемы, а также принимаются меры по аресту средств на банковских счетах установленных фигурантов.