Мошенники просят сообщить код, присланный на телефон, для «улучшения сотовой связи» – под угрозой интернет-банкинг и аккаунты социальных сетей

Распространенные проблемы часто служат поводом для мошенников предложить их «решения». Аварийные и экстренные отключения электричества, происходящие вследствие российских ракетных обстрелов Украины могут привести к перебоям с сотовой связью. Злоумышленники используют ситуацию для получения доступа к банковским приложениям и другим личным аккаунтам жертв, требующих авторизации с помощью телефона.

Мошенники совершают звонок, представляясь сотрудниками сотового оператора. Они предлагают «подключить абонента к другой сотовой вышке, чтобы обеспечить стабильную связь». Для этого якобы необходимо сообщить звонящему код, который придет на телефон. В действительности это может быть код, присланный вашим банком, социальной сетью или другой службой, требующей авторизации.

Напоминаем, что для переключения между различными сотами сети нет необходимости сообщать какие-либо коды – наилучшее возможное подключение происходит полностью автоматически при перемещении с телефоном или переключениях\отключениях оборудования операторов.

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Также в Украине работает национальный роуминг – при полном отсутствии связи с сотовой сетью телефон подключается к оборудованию другого оператора (при условии, что оно работает, конечно). Необходимо лишь убедиться, что в телефоне включена опция роуминга. С его помощью возможна не только телефонная связь, но и передача данных.

При отключении подачи электроэнергии сотовая связь продолжает работать от автономных источников питания. При долгом отсутствии энергии разряжаются и они – падает скорость передачи данных, ухудшается связь (меньше «черточек» на индикаторе телефона), соединение может пропасть совсем. Самостоятельно добиться улучшения связи можно следующими способами:

Найти лучшее место для приема сигнала

Обзавестись SIM-картами разных операторов – одни могут работать лучше других в различных ситуациях

Приобрести дополнительные антенны, модемы или другое оборудование для усиления связи (что может не сработать при одинаково плохой работе ближайших сот).

Центр противодействия дезинформации и СНБО Украины предостерегают от передачи кодов и личных данных посторонним. Чтобы получить консультацию и помощь мобильных операторов, звоните самостоятельно на их горячие линии: