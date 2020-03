Мощность сети Folding@Home перевалила за 1 ExaFLOPS. Это на порядок больше, чем у самого быстрого суперкомпьютера в мире

На фоне продолжающейся пандемии коронавируса проект Folding@Home, на исследование тяжелых заболеваний и разработку лекарств, в том числе и от COVID-19, продолжает стремительно наращивать мощь. Только на днях мы писали об увеличении мощности сети до 470 PFLOPS после подключения 400 000 новых добровольцев за две недели, что соответствует росту 1200%. И вот спустя несколько дней общая производительность всех систем, подключенных к Folding@Home, перевалила за 1 ExaFLOPS (1018 операций с плавающей запятой в секунду). Это на порядок больше производительности Summit — самого быстрого суперкомпьютера в мире.

Напомним, Folding@Home — некоммерческий проект по поиску лекарств от разных серьезных заболеваний на платформе распределенных вычислений BOINC. Участники Folding@Home устанавливают на своих системах специальное ПО, тем самым предоставляя часть ресурсов для распределенных вычислений.

Thanks to our AMAZING community, we’ve crossed the exaFLOP barrier! That’s over a 1,000,000,000,000,000,000 operations per second, making us ~10x faster than the IBM Summit! pic.twitter.com/mPMnb4xdH3

Число систем, подключенных к Folding@Home постоянно меняется, как их общая производительность. Быстрая проверка статусной информации на текущий момент позволяет узнать, что сейчас сеть теоретически способна выжать пиковые 1,5 ExaFLOPS от 4 630 510 процессорных ядер и 435 563 графических процессоров AMD и NVIDIA. Таблица ниже дает представление о распределении долей систем в разрезе разных ОС.

Как видим, большую часть составляют ПК под управлением ОС Windows, которые суммарно обеспечивают 1,3 ExaFLOPS, еще 0,17 ExaFLOPS приходится на Linux-системы, тогда как доля ПК на macOS находится на уровне статистической погрешности.

К слову, суммарная производительность всех 500 самых мощных суперкомпьютеров из списка TOP-500 составляет 1,65 ExaFLOPS. То есть, у Folding@Home есть все шансы превзойти это впечатляющий показатель.

As promised, here is our first glimpse of the #COVID19 spike protein (aka the demogorgon) in action, courtesy of @foldingathome . More to come! pic.twitter.com/iD2crCMHcX

— Greg Bowman (@drGregBowman) March 16, 2020