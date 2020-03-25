Белый дом, IBM, NASA и другие компании объединились для борьбы с коронавирусом с помощью суперкомпьютеров

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Белый дом объявил о создании консорциума высокопроизводительных систем против COVID-19, который предоставит исследователям доступ к самым мощным в мире ресурсам для высокопроизводительных вычислений. «Это в значительной степени может ускорить темпы научных открытий в борьбе с коронавирусом», – сообщается на сайте Белого дома.

Помимо Белого дома, государственно-частный консорциум также возглавляют Министерство энергетики США и компания IBM. На текущий момент в него входят 16 систем, которые предлагают супервычислительный потенциал свыше 330 петафлопсов. Это правительственные и отраслевые компании, федеральные агентства, национальные лаборатории и учебные заведения, которые предложили свои вычислительные ресурсы. Среди них – Amazon, Google, Microsoft, NASA, Массачусетский технологический институт и многие другие.

Исследователям предлагают через онлайн-портал представить консорциуму предложения по исследованию COVID-19, которые затем будут рассмотрены и сопоставлены с вычислительными ресурсами одного из учреждений-партнёров. Экспертная группа, состоящая из ведущих исследователей и учёных, будет работать с авторами предложений, чтобы оперативно оценить их пользу и координировать распределение ресурсов.

Сложные вычислительные системы, доступные консорциуму, способны обрабатывать огромное количество вычислений, связанных с эпидемиологией и молекулярным моделированием, помогая учёным искать ответы на сложные научные вопросы о COVID-19.

Источник: Whitehouse.gov