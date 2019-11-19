Китай лидирует по количеству, США — по производительности. Опубликована новая редакция списка самых быстрых суперкомпьютеров мира Top500





Вчера на сайте Top500 была опубликована свежая 54-я редакция рейтинга суперкомпьютеров TOP500, обновляемого каждые полгода.

По сравнению с предыдущей редакцией первая десятка не изменилась совершенно. Лидером остается система Summit, произведенная IBM и содержащая процессоры IBM Power и GPU Nvidia Volta GV100. Ее производительность в тесте High Performance Linpack (HPL) — 148,6 PFLOPS (1015 вычислений с плавающей запятой в секунду). Это вдвое больше, чем у ближайшего конкурента — системы Sierra (94,6 PFLOPS) на тех же процессорах IBM Power9 и графических процессорах NVIDIA Tesla V100. Третье место занимает китайский суперкомпьютер TaihuLight на китайских процессорах Sunway SW26010 с показателем 93,0 PFLOPS, четвертое место — за китайской системой Tianhe-2A на процессорах Intel Xeon и ускорителях Matrix-2000 с показателем 61,4 PFLOPS, а пятое занимает Frontera — американский суперкомпьютер с производительностью 23,5 PFLOPS, созданный Dell. На шестом, седьмом, восьмом и девятом местах находятся соответственно швейцарский Piz Daint (Cray XC50) — на процессорах Intel Xeon и графических процессорах NVIDIA Tesla P100, американский Trinity (Cray XC40) — на процессорах Intel Xeon и ускорителях Xeon Phi, японский ABCI — на процессорах Intel Xeon Gold и графических процессорах NVIDIA Tesla V100 и немецкий SuperMUC-NG — на процессорах Intel Xeon Platinum. Их производительность в том же порядке составляет соответственно 21,2, 20,2, 19,9 и 19,5 PFLOPS. Замыкает первую десятку американский суперкомпьютер Lassen, который является аналогом секретной системы Sierra на процессорах IBM Power9 и HPU NVIDIA V100, с производительностью равна 18,2 PFLOPS.

Авторы рейтинга отмечают, что китайских систем в списке стало еще больше — с 219 до 227. В США сосредоточено 118 самых мощных суперкомпьютеров. Следом идут Япония (29), Франция (18), Германия (16), Нидерланды (15), Ирландия (14) и Великобритания (11). Если же сравнивать по суммарной производительности, то лидирует США с долей 37,8%, а Китай находится на втором месте с 31,9%. Но за последние полгода разрыв немного сократился (было 38,4% против 29,9%).

Lenovo по-прежнему является лидером по количестве произведенных систем рейтинга — на счету китайского производителя 174 системы. За ней следует Sugon (71), Inspur (65) и Cray (36).

Если говорить о компонентах, на процессорах Intel основано 470 из 500 суперкомпьютеров списка. На втором месте IBM с 14 системами – в 10 используются CPU Power и еще четыре основаны на Blue Gene/PowerPC. Процессоры AMD можно найти всего в трех системах списка Top500. Также в списке есть два суперкомпьютера на процессорах с архитектурой ARM. Это американская система Astra на процессорах Marvell ThunderX2 и японская система-прототип на процессорах Fujitsu A64FX.

NVIDIA является главным поставщиком ускорителей. Его графические процессоры присутствуют в 136 из 145 систем.

И в заключение отметим, что общая производительность всех систем в списке достигла 1,65 эксафлопса, а минимальный порог попадания в список поднялся с 1,02 до 1,14 петафлопс.

Источник: Top500