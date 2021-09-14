Mozilla переиграла Microsoft и упростила установку Firefox в качестве браузера по умолчанию в Windows 10

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Mozilla недавно незаметно упростила установку Firefox в качестве браузера по умолчанию в Windows 10 — и теперь это можно сделать в один клик, обратил внимание сайт The Verge.

В августовском обновлении Firefox 91 разработчики обошли защитные механизмы Windows 10, которые усложняли смену браузера по умолчанию. До этого смена проходила с обязательным переходом в раздел настроек Windows 10, где нужно было выбрать Firefox в качестве браузера по умолчанию, а Microsoft до последнего навязывала выбор Edge. В один клик можно было установить браузером по умолчанию только фирменный Microsoft Edge.

В Mozilla провели реинжиниринг метода установки Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию в Windows 10, и теперь Firefox тоже делает это в фоновом режиме без дополнительных запросов. Таким образом, новейшая версия Firefox обходит встроенную функцию защиты Windows 10 от вредоносных ПО.

Ни Chrome, ни Vivaldi, ни Opera, ни другие браузеры на основе Chromium не последовали примеру Mozilla, и пока неясно, как в итоге отреагирует на этот шаг Microsoft. Представитель Microsoft сообщил The Verge, что этот способ официально не поддерживается в Windows.

В августе выяснилось, что в Windows 11 компания собирается еще сильнее усложнить возможность смены браузера и других приложений по умолчанию.