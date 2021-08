Microsoft усложнила смену браузера по умолчанию в Windows 11

Не только Mozilla опасается новых антиконкурентных практик со стороны Microsoft.

Opera, еще один конкурент Microsoft Edge, тоже не в восторге от изменений в механизме выбора приложений по умолчанию в Windows 11.

Глава направления Android, Chrome и Chrome OS Хироши Локхаймер в твиттере раскритиковал изменения и выразил надежу, что в финальной версии Windows 11 механизм будет другой, поскольку этот противоречит заявлениям Microsoft об открытости и самых больших возможностях выбора.

This from the company that claims to be the most open, with "the most choice." I hope this is just a developer preview thing, and the shipping version of Windows 11 lives up to their claims. This is far from "choice." https://t.co/vkGQAoHZgE

— Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) August 18, 2021