Microsoft усложнила смену браузера по умолчанию в Windows 11

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Microsoft известна своими крайне агрессивными методами продвижения браузера Edge — например, ранее она блокировала возможность деинсталляции браузера в Windows 10. В грядущей Windows 11 компания собирается сильно усложнить возможность смены браузера и других приложений по умолчанию, пишет техносайт The Verge.

Что изменилось

В Windows 11 разработчики изменили установку приложений по умолчанию. Как и в Windows 10, при установке нового браузера и первом открытии веб-ссылки появляется соответствующий запрос. Однако это единственный способ простой смены браузера. Если в первый раз не отметить ✓ в окне «всегда использовать это приложение», то выбор по умолчанию не сохранится и больше такой возможности система не предоставит. То есть, если пользователь по невнимательности забудет передвинуть переключатель «всегда использовать это приложение», то окна выбора приложения по умолчанию при нажатии на ссылку он больше не увидит.

Если не установить браузер по умолчанию при первом запуске, то сделать это потом через настройки будет не так просто, как в Windows 10. Chrome и браузеры других конкурентов Microsoft часто предлагают пользователям использовать их по умолчанию и перенаправляют пользователей Windows к нужным настройкам для смены приложений по умолчанию. Но Microsoft изменила способ назначения приложений по умолчанию в Windows 11 — в новой ОС на замену одному переключателя пришли типы файлов или ссылок по умолчанию. В случае Chrome это означает необходимость подвязки ПО к файлам и ссылкам с расширениями HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP и HTTPS.

Это излишне запутанный процесс по сравнению с Windows 10, которая позволяет быстро и легко переключать электронную почту, карты, музыку, фотографии, видео и приложения веб-браузера по умолчанию. Редактор The Verge Том Уоррен протестировал новый механизм с последними версиями Firefox, Chrome, Opera, Vivaldi и Brave. Обозреватель отмечает, что ему удалось выбрать только Firefox без необходимости перехода в раздел приложений по умолчанию в Windows 11.

Реакция конкурентов

Разработчики из Google, Opera, Firefox и Vivaldi не в восторге от новшеств.