Mozilla сокращает около четверти сотрудников из-за пандемии COVID-19

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Компания Mozilla увольняет около 250 своих сотрудников в рамках корпоративной реструктуризации, вызванной долгосрочным воздействием коронавирусной инфекции COVID-19.

В блоге компании говорится, Что пандемия существенно повлияла на доходы. Потому Mozilla, в которой работает около 1000 сотрудников, была вынуждена отказаться от своих первоначальных планов по выпуску продуктов в 2020 году. Кроме того, ей приходится сократить около 25% своего персонала.

Сотрудники, потерявшие работу в результате сокращения, получат выходное пособие и преимущества страхования COBRA как минимум до 31 декабря 2020 года. У них также будет доступ к ранее распределенным бонусам компании. Дополнительно Mozilla пообещала помочь как можно большему количеству людей найти новую работу. Кроме того, 60 человек будут вынуждены сменить работу, так как офисы Mozilla в Тайбэе (Тайвань) закрываются.

Следует отметить, что это уже второй раунд сокращений в Mozilla на протяжении этого года. В январе компания уже уволила 70 сотрудников. Тогда причиной такого шага называлось отсутствие возможности зарабатывать достаточно денег с помощью продуктов Firefox, приносящих доход.

Источник: Engadget