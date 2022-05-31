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Mozilla выпустила браузер Firefox 101 с минимальными изменениями для разработчиков

Mozilla выпустила браузер Firefox 101 с минимальными изменениями для разработчиков

Компания Mozilla сделал доступной для загрузки новую версию браузера Firefox, в которую внесли лишь некоторые изменения для разработчиков. Обычные пользователи не увидят отличий между Firefox 101 и предыдущей версией.

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Больше всего изменений произошло в коде. Для девелоперов стали доступны новая функция prefers-contrast в CSS и три новых значений для размеров окон просмотра.

Также добавлена поддержка таблиц стилей, изменены параметры кодека AV1 и по умолчанию включен протокол WebDriver BiDi. В API внесли дополнения в команды и скрипты. С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте Mozilla.

В юбилейной сотой версии также не было крупных изменений. Пользователи лишь обратили внимание на полосу прокрутки в Linux и Windows 11, которую можно подкорректировать в настройках.

Chrome, Edge и Firefox достигли 100-й версии — это может «сломать» некоторые сайты


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