Mozilla выпустила юбилейную 100-ю версию браузера Firefox

Кроссплатформенный браузер Firefox стал вторым после Google Chrome, получившим трехзначную версию. Но каких-то крупных изменений ждать от сотого выпуска не стоит – только мелкие исправления, судя по описанию патча.

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Самой заметной для пользователя деталью станет лишь изменение полосы прокрутки в Linux и Windows 11, которую можно подкорректировать в настройках с помощью функции «наложения полос прокрутки».

Для Windows-версии добавили декодирование видео AV1 с аппаратным ускорением при использовании поддерживаемых графических процессоров/драйверов. У Linux такая возможность пока отсутствует, но скоро может появиться на устройствах с процессорами AMD.

В Firefox 100 также появилась поддержка субтитров на Amazon Prime Video / YouTube / Netflix при работе в режиме «картинка в картинке», поддержка субтитров на сайтах с WebVTT, встроенная в браузер проверка орфографии теперь поддерживает несколько языков одновременно, а также ряд других мелких изменений.