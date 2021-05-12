MSI переводит свои игровые ноутбуки GE76, GS76/66, GP76/66 и GL76/66 на процессоры Intel Tiger Lake-H





Компания MSI выпустила обновлённую линейку ноутбуков на базе недавно представленных процессоров Intel 11-го поколения (Tiger Lake-H). Всего представлено четыре новые модели, хотя количество модификаций – более обширное.



Наиболее производительной среди новинок является версия MSI GE76 Raider. Она оснащена 8-ядерным процессором Intel Core i9-11980HK, который поддерживает возможность разгона, и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 с 16 ГБ памяти (155 Вт). Для отвода тепла от горячих компонентов системы служит массивный кулер на базе испарительной камеры. Устройство также включает 17,3-дюймовый IPS дисплей с разрешением до QHD и частотой обновления 240 Гц, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 и массивную батарею ёмкостью 99,9 Втч. Масса новинки составляет 2,9 кг. Более подробные технические характеристики ноутбука MSI GE76 Raider представлены ниже.

Также MSI обновила линейки ноутбуков GS76/66, GP76/66 и GL76/66. Компания была одним из немногих производителей, решивших выпускать устройства на базе процессоров Intel 10-го поколения (Comet Lake-H). Теперь после выхода серии Tiger Lake-H компания вынуждена обновлять устройства. Новые модели внешне выглядят практически так же, как и версии с чипами Intel 10-го поколения, но предлагают существенные внутренние модернизации на аппаратном уровне. Подробные технические характеристики, а также изображения новинок представлены ниже.

MSI GS76 Stealth Series

MSI GP76/GP66 Leopard Series

MSI GL76/GL66 Pulse Series

Добавим, на 17 мая запланировано мероприятие MSIology, во время которого компания поделится дополнительными сведениями о своих новых ноутбуках с процессорами Intel 11-го поколения.

Источник: wccftech