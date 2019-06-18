МВД Украины закупит 13 самолётов Ан-178

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Во время проведения международного авиакосмического салона Paris Air Show в Ле-Бурже (Франция) министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что МВД закупит 13 украинских самолётов Ан-178. Они будут использоваться для нужд Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты

«Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии Украины и спасателей ГСЧС Украины. Контракт договорились подписать уже этой осенью. Это первые самолёты с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих. Осенью будет первый демонстрационный полёт новой машины. Через три года самолеты уже будут на службе», — заявил Арсен Аваков.

Дополнительно глава МВД отметил, что по техническим характеристикам данный самолёт — лучший в своем классе.

«Ан-178 подходит нам по всем техническим характеристикам. Он будет использоваться ГСЧС для пожаротушения, спасательных операций, а также для целей Национальной гвардии, начиная с десантирования, заканчивая перевозками. Это классический военно-транспортный самолёт», — сказал он.

Вместе с тем, президент авиаконцерна «Антонов» Александр Донец рассказал, что на текущий момент активно ведутся работы над изготовлением самолётов.

«Мы достигли консенсуса по технологическим моментам, связанным с комплектацией этой машины. Реальная работа над самолётами уже началась. Это будет современный цифровой самолет с сертификатом эксплуатации », — отметил Донец.

Источник: Facebook