В 2019 году ГП «Антонов» возобновит производство самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178 благодаря программе импортозамещения

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Украинское государственное предприятие «Антонов» планирует восстановить выпуск самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178 в текущем году. Это сталом возможным благодаря реализации программы импортозамещения российских комплектующих на украинские аналоги и комплектующие из Канады, Китая и США.

Интересно, что в конце прошлого года отечественный авиапроизводитель сообщил о том, что также собирается вскоре возобновить производство транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».

ГП «Антонов» сообщило о планах по запуску производства Ан-148, Ан-158 и Ан-178 во время презентации финансового плана на 2019 год. Согласно этому документу в текущем году ГП «Антонов» планирует получить около 6,1 млрд грн чистого дохода от реализации продукции, из которых 5,9 млрд грн — на внешних рынках и 200 млн грн — в Украине.

Самолеты Ан-178, Ан-158 и Ан-148

Среди основных статей запланированного дохода 263 млн грн должно поступить от предоставления инжиниринговых услуг, 73 млн грн — от научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 32,5 млн грн — от роялти. Кроме того, финплан ГП «Антонов» предусматривает увеличение чистого дохода от реализации продукции на 21% относительно 2018 года. В том числе на 22,1% по направлению «грузовой авиационный транспорт» и на 312,7% по направлению «производство летательных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования».

«Поддержка развития авиапромышленности — один из приоритетов Минэкономразвития и правительства Украины. В частности, год назад по нашей инициативе предприятия сферы самолетостроения были освобождены от уплаты ввозной пошлины и НДС на технические приборы и оборудование для производства авиатехники, чтобы направить больше средств на модернизацию продукции и производство новой», — отметил первый вице-премьер-министр Степан Кубив.

В 2019 году госпредприятие планирует выплатить в пользу государства более 1 млрд гривен, в том числе налогов и сборов, включая отчисление 30% чистой прибыли ГП «Антонов» на сумму 214,5 млн грн. Предприятие также планирует в 2019 году повысить зарплаты на предприятии. Средняя зарплата возрастет до 15,7 тыс. грн, то есть на 57,3% по сравнению с 2018 годом.

Напомним, что ГП «Антонов» — это государственное предприятие, объединяющее опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. В активе деятельности ГП «Антонов» 22 типа новых самолетов и более 110 специализированных модификаций различного военного и гражданского назначения. За время существования ГП «Антонов» изготовило около 22000 самолетов, из них более 1500 продано в 50 стран мира.

Источник: Минэкономразвития