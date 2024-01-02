Микки Маус свободен! Раннюю версию персонажа Disney теперь можно использовать в своих произведениях – но осторожно

С 1 января 2024 года ранняя версия Микки Мауса стала доступна общественности. Это положило конец десятилетней борьбе Walt Disney за отсрочку такого момента.

Персонаж впервые был представлен в короткометражном анимационном фильме 1928 «Пароход Вилли», но он имеет некоторые ключевые отличия от более современного варианта. В частности, у Микки нет перчаток и его обычной обуви. Также предыдущая версия Микки Мауса имела маленькие черные овалы глаз.

Дисней владел авторским правом в течение 95 лет и боролся за его продление в Конгрессе. Иногда соответствующий проект закона в шутку называли «Законом о защите Микки Мауса». Однако культовый персонаж теперь все же в открытом доступе, по крайней мере, в некоторой степени.

В заявлении для CNN представитель Disney сказал: «Более современные версии Микки останутся неизменными из-за окончания срока действия авторских прав на «Пароход Вилли», Микки и дальше будет играть ведущую роль как глобальный представитель Walt Disney Company».

Пресс-секретарь добавил, что Disney продолжит защищать права на более современные версии Микки Мауса и другие произведения, которые остаются объектами авторского права и будет работать над тем, чтобы защитить потребителей от путаницы из-за несанкционированного использования Микки.

Попытка использовать Микки Мауса скорее всего столкнется с трудностями. Нужно будет доказать, что в постороннем произведении использована именно свободная версия Микки, а их сюжет не касается защищенных произведений Disney. Также не стоит ожидать нашествия шедевров искусства – скорее всего авторы будут пытаться использовать известного персонажа в наспех созданных изделиях посредственного качества, как это произошло с известным медвежонком в провальном ужастике «Винни-Пух: Кровь и мед».

Источник: Business Insider