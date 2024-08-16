Минфин обяжет маркетплейсы отчитываться в налоговую о доходах пользователей

Министерство финансов планирует обязать операторов цифровых платформ отчитываться перед налоговой службой о доходах их пользователей. Это требование намерены распространить на различные онлайн-сервисы, предлагающие услуги такси, аренды недвижимости, маркетплейсы и приложения для продажи товаров и оказания услуг.

Таким образом, операторы таких цифровых платформ будут вынуждены собирать определенную информацию о своих пользователях. Затем им надо будет ежегодно подавать в Государственную налоговую службу Украины отчет о доходах, которые получают физические и юридические лица от осуществления определенных видов деятельности. Таким образом, операторы станут своеобразными информаторами налоговой.

Заместитель Министра финансов Светлана Воробей обсудила с представителями операторов цифровых платформ концепцию введения такой дополнительной отчетности о доходах пользователей. Как отмечают в Минфине, Украина делает активные шаги к последовательному внедрению международных стандартов по прозрачности и обмену информацией для гармонизации национального налогового законодательства с правом ЕС.

«Введение отчетности операторов цифровых платформ будет способствовать гармонизации национального налогового законодательства с правом Европейского Союза и повышению налоговой культуры налогоплательщиков», — заявила Светлана Воробей.

Отмечается, что Минфин осуществляет подготовительные мероприятия для присоединения Украины к международному автоматическому обмену информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. В дальнейшем ГНС будет отправлять отчеты о доходах подотчетных продавцов-нерезидентов компетентным органам юрисдикций-партнеров, являющихся сторонами соответствующего соглашения. Участниками Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (Многостороннее соглашение DPI), сейчас являются 26 стран, подавляющее большинство из которых являются государствами — членами ЕС.

Обязательной предпосылкой для присоединения Украины к Многостороннему соглашению DPI является имплементация в национальное налоговое законодательство Модельных правил ОЭСР по отчетности операторов цифровых платформ и Директивы Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 года о внесении изменений в Директиву 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в сфере налогообложения (Директива DAC 7).

В КМУ упоминают только о передаче информации о доходах пользователей платформ компетентным органам партнеров. Пока неизвестно, как ГНС будет использовать информацию о доходах украинских пользователей платформ. Логично предположить, что по результатам отчетов от операторов цифровых платформ налоговая служба сможет проверять, платят ли украинцы налоги с доходов, полученных с помощью таких платформ. А если по результатам годового декларирования доходы не будут отражены в декларациях, тогда нарушителей могут ожидать штрафы.

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Источник: КМУ