Интернет-сети на деоккупированных территориях будут прокладывать под землей — инициатива Минцифры и Nokia

Минцифры вместе с Nokia запускают пилотный проект, призванный улучшить устойчивость связи в прифронтовых городах. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Курс Управління командою в бізнесі Щоби бути лідером, треба думати, як лідер Хочу на курс

Отмечается, что из-за частых обстрелов деоккупированных городов нередко наблюдаются проблемы со связью. Достаточно даже одного обломка, который зацепит интернет-кабель на столбе, чтобы на часы или дни оставить людей без связи. При этом около 20% Украины были под российской оккупацией. И сейчас эти территории нуждаются в полном восстановлении телеком-инфраструктуры.

Минцифры и Nokia намерены модернизировать интернет-сети. Для этого планируется обновить телеком-оборудование и перейти на энергонезависимые интернет-сети. Они будут более защищены и устойчивы к обстрелам и обесточиванию. А вместо опор кабель планируется прокладывать под землей. Как ожидается, это позволит обеспечить жителей связью даже в критических условиях, а провайдерам не придется рисковать жизнью.

Сначала пилотный проект будет запущен в Херсонской области. Команды Минцифры и Nokia недавно посетили село Посад-Покровское. Сейчас в селе все интернет-сети разрушены обстрелами и бомбардировками, а из средств связи есть только Starlink возле поселкового совета. На первом этапе там будет проведена оценка и анализ разрушений. Далее состоится проектирование модернизированных сетей, строительство и обновление оборудования. После пилотного запуска планируется масштабировать инициативу по созданию устойчивой к обстрелам связи и на другие территории.