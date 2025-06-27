Жители Дании получат авторское право на тело, голос и лицо для защиты от ИИ

Раздел Технологии выходит при поддержке

Дания планирует ввести первые в Европе правила, которые должны защитить граждан от ИИ-дипфейков и предоставить им авторское право на собственное тело, голос и черты лица.

Соответствующие изменения внесут в закон об авторском праве, сообщает The Guardian. Таким образом, люди могут требовать удаления контента, созданного искусственным интеллектом, который использует их подобие без согласия, и требовать компенсации в суде.

Правительство утверждает, что измененные законы пошлют «однозначный сигнал» компаниям, занимающимся искусственным интеллектом:

«Если платформы не соблюдают правила, мы готовы принять дополнительные меры», — говорит министр культуры Дании Якоб Энгель-Шмидт.

В случае нарушений компании могут быть оштрафованы, а дальше их дела будет рассматривать Европейская комиссия. Энгель-Шмидт уточнил, что обновленные правила не будут распространяться на пародии или сатиру.

С распространением инструментов ИИ количество дипфейков в интернете выросло в разы: даже самые простые инструменты неоднократно вводили людей в заблуждение накануне выборов в США или вконтексте войны в Украине, а многие известные люди сталкивались с собственным мошенническими изображениями (вспомните фейкового любовника Илона Маска, который выманил деньги у женщины или порно-дипфейки Тейлор Свифт). Интересно, что с выходом нейросети VEO, которая генерирует реалистичные видео, дошло до того, что зумеры в TikTok начали выдавать себя за ИИ, чтобы собрать миллионные просмотры

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Раздел Технологии выходит при поддержке

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