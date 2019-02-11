На автодорогах Украины стало вдвое больше камер контроля скорости TruCam [Карта]
Эту неделю Нацполиция Украины начала с добавления на украинские дороги 20 новых радаров фиксации превышения скорости TruCam. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня контроль скорости и видеофиксация нарушений скоростного режима будет вестись еще в 20 локациях, вдобавок к 30 уже имеющимся. Об наращивании количества камер TruCam накануне сообщил на своей страничке в Facebook сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий.
Полицейский также опубликовал актуальную карту с указанием местоположения постов размещения радаров TruCam, как ранее действующих, так и новых.
Как видим, TruCam добавят на Одесской трассе, Набережном шоссе Киева, на улицах Днепра и Харькова.
Кроме того, Белошицкий напомним, что все посты обозначаются соответствующим образом — о приближении к радару контроля скорости информирует дорожный знак, а рядом с постом припаркован служебный автомобиль на синих проблесковых маячках.
Остается напомнить размеры штрафов за превышение скорости: 255 грн за превышение скорости более чем на 20 км/ч свыше дозволенной и 510 грн – за превышение более чем на 50 км/ч.
Источник: Алексей Белошицкий Facebook