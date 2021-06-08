На Dell подали в суд из-за «беспрецедентной возможности модернизации» ноутбуков Alienware





В Калифорнии подали иск против компании Dell в связи с её утверждениями о том, что ноутбук Alienware Area-51m R1 будет обеспечивать «беспрецедентную возможность модернизации». Клиент Alienware Роберт Фелтер обвиняет компанию в проведении «ложной и вводящей в заблуждение» маркетинговой кампании, в которой она пообещала, что основные компоненты ноутбука, включая CPU и GPU, могут быть заменены на более мощные модели. Как утверждает ответчик, год спустя был анонсирован преемник Area-51m R2 с новыми комплектующими, некоторые недоступны для модернизации исходной модели.

«Потребители были введены в заблуждение ложной и вводящей в заблуждение маркетинговой кампанией Dell и заплатили значительную надбавку за Area 51M R1, ошибочно полагая, что эта «беспрецедентная возможность модернизации» сэкономит им деньги в долгосрочной перспективе, позволив им обновить основные компоненты своего ноутбука, а не покупать совершенно новый модернизированный ноутбук», — говорится в иске.

Dell анонсировала ноутбук Alienware Area 51-m R1 на выставке CES 2019. Конфигурация предлагала различные варианты процессоров Intel 8-го и 9-го поколений (включая процессоры Core i7-8700, i7-9700K или i9-9900K) и графические карты, включая NVIDIA GeForce RTX 2070 b 2080. Однако, когда был анонсирован Area-51m R2 в мае следующего года, он предлагал уже процессоры Intel 10-го поколения и новые графические процессоры, включая NVIDIA GeForce RTX 2070 Super и RTX 2080 Super, недоступные в качестве обновлений для R1.

Если углубляться в обещания Dell, которые компания давала во время анонса оригинальной модели, то, похоже, технически она не нарушила ни одно из них. Компания уточняла, что ноутбук будет поддерживать только процессоры Intel, использующие набор системной логики Z390. Этот чипсет совместим с процессорами 8-го и 9-го поколений, которые использовались в оригинальном ноутбуке R1. Однако модель R2 получила более новые процессоры 10-го поколения, для работы которых используется новый набор системной логики 400-й серии. Учитывая, что решение о смене чипсета было принято Intel, Dell не может нести ответственность за него.

Фактически, владельцы Alienware Area 51-m R1 могут обновлять компоненты на более производительные версии, но только в рамках тех же поколений комплектующих. Это же касается и графической подсистемы. Таким образом, в выигрыше оказались потребители, которые изначально покупали не самые дорогие конфигурации ноутбука. Они сохранили возможность модернизации и установки более производительных компонентов в рамках того же поколения. Но покупатели топовых модификаций не могут установить более мощные комплектующие следующего поколения.

В иске утверждается, что Dell должна была знать о том, что ещё неанонсированные продукты Intel и NVIDIA не будут работать с ноутбуком. Отмечается, что Dell тесно сотрудничает с обеими компаниями и должна знать спецификации их продуктов, прежде чем они станут общедоступными. Но несмотря на это, «Dell запустила глобальную кампанию, чтобы ввести общественность в заблуждение, что Area 51M R1 может модернизироваться».

«Реклама Dell для широкой публики не налагает никаких ограничений на возможность модернизации ноутбука», — заявил адвокат истца. «Они также никогда не сообщали, что те, у кого самый производительный процессор и/или графический процессор, не смогут пройти модернизацию».

В своём иске Фелтер требует компенсации, возмещения убытков и гонораров адвокатам для себя и других затронутых клиентов.

Компания Dell пока никак не прокомментировала этот иск.

Источник: The Verge