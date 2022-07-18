На eBay заметили невыпущенный доступный складной смартфон Microsoft Surface Duo 2 в пластиковом корпусе

Судя по всему, Microsoft планировала выпустить более доступную версию Surface Duo 2. На eBay засветились изображения такого устройства, но затем публикация была удалена.

Сообщается, что Microsoft изначально планировала выпустить более доступную версию Surface Duo 2 среднего класса. Она должны была выйти на рынок позже в этом году. Однако в конце 2021 года компания приняла решение отказаться от запуска этой модели. Устройство под кодовым названием Cronos изготавливалось в пластиковом корпусе и имело дизайн с более закруглёнными углами. Также сообщается об использовании более доступного процессора Qualcomm среднего уровня, двойной задней камеры (вместо тройной) и неизогнутых дисплеев. Предполагается, что эта модель могла быть представлена под названием Surface Duo Go.

В настоящее время Microsoft работает над внедрением Android 12L на существующие устройства Surface Duo 2 вместо того, чтобы выпустить более доступный вариант Surface Duo 2 в конце этого года. Предполагается, что следующий флагман Surface Duo не появится до конца 2023 года.

Источник: The Verge