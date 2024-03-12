На Х распространяют вирус через рекламу нюдсов актрисы Сидни Суини

Тема «Утечка Сидни Суини» стала особенно популярной в соцсети Илона Маска, но в итоге приводит пользователей не к эксклюзивным обнаженным изображениям актрисы, а к вредоносному ПО.

Как сообщает 404 Media, злоумышленники добавляют в публикации на Х ссылки на сомнительные сайты, заманивая пользователей обещанием показать «утечку обнаженных изображений Сидни Суини» — актрисы, известной ролью в сериале «Эйфория» и своим пышным декольте. После перехода на сайт, устройства людей заражаются вредоносным программным обеспечением.

В настоящее время запрос «Sydney Sweeney Leak» в соцсети не срабатывает — похоже, X таки заблокировал поиск по нему. Однако, если просто ввести имя и фамилию актрисы, то несколько вредоносных публикаций все еще отобразятся.

Некоторые посты содержат размытые изображения, которые, на первый взгляд, могут показаться откровенными — вероятно, их взяли с порносайтов, чтобы привлечь внимание к ссылкам.

Журналистка 404 Media написала, что таки попыталась перейти на эти сайты, однако никаких обнаженных изображений Суини или кого-то другого там не было. В то же время сработала антивирусная программа на ее компьютере — заблокировала «доступ к сайтам и обозначила их как потенциально опасные».

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