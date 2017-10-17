На картах Google Maps теперь есть большинство планет и спутников Солнечной системы

Компания Google сообщила об очередном расширении границ своего картографического сервиса Google Maps, который уже достаточно давно вышел за рамки обычных онлайн-карт. Соответствующее обновление добавляет в базу данных сервиса новые изображения планет и спутников Солнечной системы. В частности, в сервис добавили снимки поверхности спутников Сатурна Энцелада, Титана и Мимаса, сделанные межпланетной станцией Cassini.

Причем это не просто изображения небесных тел, а своего рода карты с указанием местоположения и названия тех или иных областей и объектов. Нажав на них, можно узнать их точные координаты и происхождение названия. Как сообщается, в разработке карт планет и спутников принял участие астрономический художник Бьорн Йонссон.

Всего же на картах Google Maps есть 16 небесных тел: Меркурий, Венера, Земля, Луна, Марс, карликовая планета Церера, Плутон, спутники Юпитера (Ио, Европа и Ганимед) и спутники Сатурна (Мимас, Энцелад, Диона, Рея, Титан и Япет). Также на картах есть изображения с Международной космической станции, которая появилась в Google Street View в июле 2017 года.

Перейти в режим просмотра планет и спутников можно вот по этой прямой ссылке, либо же в режиме просмотра спутниковых снимков Земли отдалиться на максимальное расстояние, прокрутив колесико мыши в соответствующем направлении.

Источник: Google