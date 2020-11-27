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На Kickstarter успешно профинансировали складной портативный дезинфектор Deep Purple

На Kickstarter успешно профинансировали складной портативный дезинфектор Deep Purple

На Kickstarter успешно профинансировали складной портативный дезинфектор Deep Purple


На платформе Kickstarter запущена кампания по сбору средств, необходимых для выпуска портативного ультрафиолетового дезинфектора для мобильных гаджетов. Deep Purple имеет складной дизайн и в сложенном виде напоминает чехол для планшета. В развёрнутом состоянии устройство напоминает шкатулку, в которую можно сложить различные предметы для дезинфекции. Это могут быть беспроводные наушники, смартфон, автомобильные ключи, часы, очки, ручки, пульты ДУ и др. Размеры в раскрытом состоянии составляют 21,7х13х6,1 см.

На Kickstarter успешно профинансировали складной портативный дезинфектор Deep Purple

Как заверяют разработчики, устройство стерилизует предметы с охватом 360 градусов. В дезинфекторе применяются UV-C светодиоды (излучают волны длиной 260-280 нм), которые обладают жизненным циклом более 10 лет при ежедневном использовании. При облучении предметов таким светом уничтожается 99,9% бактерий на их поверхности.

На Kickstarter успешно профинансировали складной портативный дезинфектор Deep Purple

Устройство получает энергию через порт USB, таким образом, его можно питать от адаптера питания, портативного аккумулятора, автомобильного зарядного устройства. Благодаря этому дезинфектор можно использовать даже в дороге.

На Kickstarter успешно профинансировали складной портативный дезинфектор Deep Purple

Портативный стерилизатор Deep Purple поступит в продажу по рекомендованной розничной цене $150. Бекеры на Kickstarter имеют возможность заказать устройство по льготной цене. Кампанию по сбору средств уже можно назвать успешной, на текущий момент собрано уже более $61,7 тыс. при целевой сумме $10 тыс.

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