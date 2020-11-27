На Kickstarter успешно профинансировали складной портативный дезинфектор Deep Purple

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На платформе Kickstarter запущена кампания по сбору средств, необходимых для выпуска портативного ультрафиолетового дезинфектора для мобильных гаджетов. Deep Purple имеет складной дизайн и в сложенном виде напоминает чехол для планшета. В развёрнутом состоянии устройство напоминает шкатулку, в которую можно сложить различные предметы для дезинфекции. Это могут быть беспроводные наушники, смартфон, автомобильные ключи, часы, очки, ручки, пульты ДУ и др. Размеры в раскрытом состоянии составляют 21,7х13х6,1 см.

Как заверяют разработчики, устройство стерилизует предметы с охватом 360 градусов. В дезинфекторе применяются UV-C светодиоды (излучают волны длиной 260-280 нм), которые обладают жизненным циклом более 10 лет при ежедневном использовании. При облучении предметов таким светом уничтожается 99,9% бактерий на их поверхности.

Устройство получает энергию через порт USB, таким образом, его можно питать от адаптера питания, портативного аккумулятора, автомобильного зарядного устройства. Благодаря этому дезинфектор можно использовать даже в дороге.

Портативный стерилизатор Deep Purple поступит в продажу по рекомендованной розничной цене $150. Бекеры на Kickstarter имеют возможность заказать устройство по льготной цене. Кампанию по сбору средств уже можно назвать успешной, на текущий момент собрано уже более $61,7 тыс. при целевой сумме $10 тыс.