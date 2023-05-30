Новости Софт 30.05.2023 в 18:41

На «ЛУН Місто» появилась интерактивная карта заведений с укрытиями, где можно переждать воздушную тревогу

https://secure.gravatar.com/avatar/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png

Вадим Карпусь

Автор новостей

На «ЛУН Місто» появилась интерактивная карта заведений с укрытиями, где можно переждать воздушную тревогу

Ресурс «ЛУН Місто» запустил новый сервис – карту заведений с укрытиями. Она пригодится во время атак российских террористических сил с применением дронов и ракет, которые усилились в последнее время.

Курс
ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
Досягайте більшої ефективності та прибутковості для вашого бізнеса за допомогою цього курса!
Дізнатись про курс
Manager

«Мы на себе почувствовали, насколько важно иметь под рукой карту с безопасными местами, когда обстрелы застают посреди города и рабочих дел, за рулем или по дороге на встречу», — отмечают в «ЛУН Місто».

Команда ресурса собрала и отразила на своей карте те заведения, которые могут обеспечить укрытие для гостей и людей, которым нужно срочно переждать опасность во время воздушной тревоги. На карте в один клик можно найти свое местоположение и просмотреть близлежащие заведения с укрытием. Это могут быть станции метро, кафе с подвалом и т.д.

В настоящее время на карте отображены те учреждения, информацию о которых имела команда сервиса. В «ЛУН Місто» приглашают приобщиться к инициативе всех остальных, кто может обеспечить укрытие для посетителей. Добавить свое заведение на карту может каждый желающий его представитель. Для этого нужно заполнить анкету по следующему адресу.


Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить