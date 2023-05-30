На «ЛУН Місто» появилась интерактивная карта заведений с укрытиями, где можно переждать воздушную тревогу

Ресурс «ЛУН Місто» запустил новый сервис – карту заведений с укрытиями. Она пригодится во время атак российских террористических сил с применением дронов и ракет, которые усилились в последнее время.

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«Мы на себе почувствовали, насколько важно иметь под рукой карту с безопасными местами, когда обстрелы застают посреди города и рабочих дел, за рулем или по дороге на встречу», — отмечают в «ЛУН Місто».

Команда ресурса собрала и отразила на своей карте те заведения, которые могут обеспечить укрытие для гостей и людей, которым нужно срочно переждать опасность во время воздушной тревоги. На карте в один клик можно найти свое местоположение и просмотреть близлежащие заведения с укрытием. Это могут быть станции метро, кафе с подвалом и т.д.

В настоящее время на карте отображены те учреждения, информацию о которых имела команда сервиса. В «ЛУН Місто» приглашают приобщиться к инициативе всех остальных, кто может обеспечить укрытие для посетителей. Добавить свое заведение на карту может каждый желающий его представитель. Для этого нужно заполнить анкету по следующему адресу.