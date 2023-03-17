На распродаже дешевеют не только игры: цена Steam Deck снизилась на 10% до 23 марта

Если вы откладывали покупку Steam Deck, сейчас самое время ее сделать. Портативная игровая консоль Valve подешевела на 10% в честь весенней распродажи и годовщины ее успешного пребывания на рынке.

Модель на 64 ГБ в настоящее время стоит $359,1 (на $40 меньше). Вариант на 256 ГБ подешевел с $529 до $476,1. Steam Deck на 512 ГБ с антибликовым покрытием и наиболее быстрым накопителем предлагается со скидкой $65 – до $584,1. Скидка будет действовать во всех регионах распространения консоли до 13:00 ET 23 марта, времени окончания весенней распродажи в Steam.

В настоящее время действуют скидки на сотни игр – каждый может найти, во что поиграть на Steam Deck. Выгодные предложения включают Red Dead Redemption 2 (скидка 67%), The Witcher 3: Wild Hunt (скидка 70%), Marvel’s Midnight Suns (скидка 50%) и NBA 2K23 (скидка 75%). Все они входят в число 100 самых популярных игр в Steam Deck на сегодняшний день. Valve подтверждает, что тысячи игр будут прекрасно работать на портативной консоли.

В дни скидочкой эйфории Valve добавила в Steam Deck еще одну небольшую, но приятную функцию. Теперь будет проще изменить видео, которое воспроизводится при загрузке системы. Компания создала 20 начальных видеороликов, которые вы можете купить за Steam Points, в интернете можно легко найти и другие заставки.

Valve порадовала владельцев Steam Deck тем фактом, что их консоль еще не скоро устареет. По словам ее разработчиков, обновленный вариант выйдет только через несколько лет. Другой вопрос, который интересует пользователей – замена экрана консоли на OLED. Инженеры Valve разъяснили, что это достаточно нетривиальная операция, которая, фактически потребует перекомпоновки всей начинки устройства и изменения некоторых особенностей ее работы. Скорее всего, новый экран сможет получить уже следующее поколение Steam Deck.

Источники: Engadget, WindowsCentral