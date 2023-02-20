Steam добавил перенос игр между Steam Deck и разными ПК через локальную сеть — функция уменьшит трафик и нагрузку на серверы

Steam Deck обзавелся поддержкой передачи инсталляций игр по локальной сети, что позволяет копировать их с ПК на Steam Deck без повторной загрузки из интернета. Новая возможность появилась в бета-обновлении Steam Deck, выпущенном на прошлой неделе. Обновление должно существенно сократить трафик Steam, учитывая большой объем файлов современных игр.

Чтобы получить доступ к нововведению, необходимо активировать бета-версию Steam на консоли и в клиенте на ПК. Далее, при выборе игры для установки Steam автоматически проверит, есть ли она уже на каком-либо из устройств в сети. Если игра обнаружена, начинается процесс передачи.

Инсталляция игр по локальной сети работает и между ПК. Если устройство-источник теряет связь с сетью в процессе передачи или на нем больше нет доступного контента, Steam продолжит загрузку с серверов в интернете.

Можно настроить параметры, определяющие, с каких ПК ваша Steam Deck или ПК может загружать игры. Steam по умолчанию устанавливает значение «Только мои собственные устройства», но также доступны опции «Только мои друзья» и «Любой пользователь», если вы хотите получить игры с компьютера друга или члена семьи. К сожалению, Steam пока не поддерживает передачу игр из Steam Deck или ПК в режиме Big Picture.

Помимо разгрузки серверов, опция будет приятна тем пользователям, у которых по каким-либо причинам ограничен интернет-трафик, а также обладателям узкого канала связи.

Источник: The Verge, Steam