Немецкий автопроизводитель Porsche опубликовал статистику продаж своих автомобилей на рынке США за третий квартал и весь текущий год, сравнив результаты с аналогичными периодами прошлого года. Весьма показательно, что известный в первую очередь благодаря спорткарам бренд в данный момент лучше всего продает кроссоверы и электромобили, тогда как культовые 718 и 911 замыкают рейтинг компании вместе с Panamera.

Как видим, с начала года лучше всего показывают себя кроссоверы Macan и Cayenne с результатами 16,579 шт. и 15,108 шт. По сравнению с прошлым годом каждая из моделей смогла привлечь примерно на 3,000 больше покупателей.

Электромобиль Porsche Taycan более чем вдвое нарастил свои продажи — на данный момент продано 7,228 экземпляров, тогда как за тот же период прошлого года модель приобрели всего 2,897 раз.

На четвертое место опустился культовый Porsche 911, который даже слегка нарастил продажи (6,729 против 6,402), однако не смог тягаться с электрической новинкой Taycan. Аналогичная ситуация и у Porsche 718 — более доступный спорткар показал рост, причем даже более заметный, чем 911 модель (3,165 против 1,956), однако этого не хватает для реальной конкуренцией.

На последнем месте в США следует спортивный фастбек Panamera (2,806 шт), покупатели которого все активнее выбирают его электрический аналог. Если данный тренд будет продолжаться, то немцы вскоре могут полностью отказаться от продаж данной модели на рынке США в пользу Taycan.

Напомним, что на рынке Европы электромобиль Porsche Taycan еще в прошлом году вышел на первое место в структуре продаж. За первый год присутствия на рынке немцы смогли продать 20,000 электромобилей Porsche Taycan по всему миру.

Источник: Porsche USA