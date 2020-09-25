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Электрический Taycan стал самым продаваемым в Европе Porsche, обогнав культовый 911 [инфографика]

Электрический Taycan стал самым продаваемым в Европе Porsche, обогнав культовый 911 [инфографика]

Электрический Taycan стал самым продаваемым в Европе Porsche, обогнав культовый 911 [инфографика]


По данным компании Jato премиальный электромобиль Porsche Taycan стал самой продаваемой моделью бренда в Европе в августе текущего года с результатом почти 1200 штук. В итоге практически каждый четвертый Porsche, приобретенный европейцами, был электрическим.

На втором месте идет культовый Porsche 911, но даже он заметно сдал позиции (-37%). Отрицательные результаты показали все модели (Macan, 718, Panamera), кроме кроссовера Cayenne. Базовая версия сохранила долю продаж (771 штука), а версия Coupe даже нарастила продажи на 29% (554 штуки).

Электрический Taycan стал самым продаваемым в Европе Porsche, обогнав культовый 911 [инфографика]

Кстати, если учитывать суммарные, а не раздельные продажи Cayenne и Cayenne Coupe, то они все же пока обгоняют Taycan — 1325 штук против 1183 штук.

Другой интересный результат — низкие показатели Porsche Panamera, который напрямую конкурирует с Taycan в линейке компании. Похоже, что Taycan постепенно вытеснит Panamera из салонов компании, так как обеспеченные покупатели, заинтересованные в покупке крупного четырехдверного купе скорее выберут более технологически продвинутый Taycan, чем Panamera.

Электрический Taycan стал самым продаваемым в Европе Porsche, обогнав культовый 911 [инфографика]

После выхода электрического компактного кроссовера Porsche Macan (а это уже подтвержденный факт) мы также практически наверняка будем наблюдать падение спроса на ДВС-кроссоверы бренда Cayenne / Cayenne Coupe.

Напомним, что весной в Украину официально ввезли первые два электромобиля Porsche Taycan по цене от 2,64 млн грн, вся партия на 2020 год для нашей страны на тот момент уже была распродана.

Источник: Electrek

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