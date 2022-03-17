На сайте NeedSupportUA украинцы могут предложить или запросить помощь: жильё, эвакуация, питание, одежда и др.

В нынешних условиях российской агрессии многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома в поисках более безопасного места жительства. Но в новом для себя городе бывает не совсем легко найти подходящее жильё или какие-либо другие необходимые услуги. Чтобы помочь нуждающимся, был создан сайт NeedSupportUA. Он призван объединить тех, кто нуждается в помощи, с теми, кто готов эту помощь предоставить.

Сайт NeedSupportUA представляет собой своеобразную доску объявлений. Здесь можно разместить объявление о предоставлении жилья, например, в аренду или вовсе бесплатно. Также публикуются объявления об оказании различных услуг, таких как эвакуация из опасных регионов. Аналогично, можно разместить объявление о поиске жилья или различных услуг в конкретном регионе.

Объявления размещаются в категориях «Нужна помощь» и «Предлагаю помощь». Объявления в разных категориях отличаются цветом. На сайте доступны сортировка по областям Украины, поиск по городам и хештегам. Предложить или запросить помощь в Украине можно по следующему адресу на сайте NeedSupportUA.