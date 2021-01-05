На смену приложениям Mail и Calendar в Windows 10 придёт новое унифицированное приложение One Outlook





Корпорация Microsoft занимается разработкой нового приложения Outlook для операционной системы Windows 10, которое основано на веб-версии Outlook. На текущий момент его описывают как «новая версия Outlook, созданная для больших экранов».

Отмечается, что новое приложение Outlook фактически заменит существующие приложения Mail и Calendar в Windows 10. На текущий момент оно носит кодовые названия Project Monarch и One Outlook. К его преимуществам относится небольшой размер, оно будет занимать меньше места, чем существующие приложения Mail и Calendar. Кроме того, новое приложение получит ряд встроенных функций, таких как оффлайн-хранилище и т.п. Кроме того, приложение обеспечит унифицированный интерфейс для Windows, macOS и мобильных клиентов. Ещё одним преимуществом можно назвать унификацию приложений, так как для Windows существует несколько продуктов с названием Outlook, но встроенное в ОС приложение почему-то называется иначе. Наконец, унифицированное приложение One Outlook заменит настольные (win32 и UWP) версии Outlook, Outlook Web Access (OWA) и настольный клиент для macOS.

Согласно имеющейся информации, Microsoft выпустит предварительную версию нового приложения One Outlook позже в этом году, а его широкое распространение должно начаться уже в 2022 году.

Источник: The Verge, Neowin