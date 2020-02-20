На войне все средства хороши: Oracle взялась за сторонников Google





В почти десятилетнем противостоянии Google и Oracle считалось, что практически все влиятельные представители индустрии находятся на стороне Google. Однако в преддверии очередных слушаний в Верховном суде Oracle стремится надавить на сторонников поискового гиганта, чтобы изменить ситуацию. После подачи своих аргументов в суд на прошлой неделе вице-президент Oracle Кен Глюк (Ken Glueck) опубликовал заявление, в котором он подверг критике Microsoft, IBM и отраслевую ассоциацию CCIA, публично поддержавших Google.

Публикация Глюка появилась вскоре после того, как междисциплинарная группа учёных и Американский консервативный союз представили свои доводы в поддержку Oracle. Обе организации утверждают, что Google должна нести ответственность в заимствовании кода языка Java для Android, поскольку защита кода «имеет основополагающее значение для упорядоченной системы прав на частную собственность и самого закона».

Oracle утверждает, что на самом деле Google одинока среди технологического сообщества. По словам вице-президента Oracle, у самых влиятельных покровителей Google есть скрытые мотивы или корыстные интересы (либо они тесно сотрудничают с Google, либо у них есть собственные проекты на Java). Например, Microsoft урегулировала иск, связанный с Java, почти 20 лет назад, выплатив $20 млн (в некоторой степени эти дела между собой похожи). IBM хочет получить доступ к Java после приобретения компании-разработчика программного обеспечения Red Hat. Ассоциация CCIA поддерживает Google просто потому, что та является чуть ли не самым важным её членом.

По мнению Кена Глюка, эта поддержка не искренняя. Microsoft и IBM выступают в защиту Google потому, что решение в пользу Oracle может нанести ущерб их бизнесу, а не потому, что оно нарушает их принципы. Oracle также считает, что Microsoft проявляет лицемерие, так как была когда-то в числе сильнейших противников Google. Аргументы Oracle в основном направлены на крупнейшие технологические компании, но список сторонников Google не ограничивается лишь Microsoft и IBM. В их числе Линус Торвальдс и Стив Возняк, Patreon, Reddit, Etsy, Mozilla Corporation и многие другие компании.

Представитель Google заявил, что «ни одна компания не должна монополизировать творческий потенциал, блокируя программные инструменты для совместной работы. Открытость и совместимость помогли разработчикам создать множество новых продуктов, которые используются для общения, работы и развлечений на разных платформах». Аргументы обеих сторон Верховный суд заслушает 24 марта.

Источник: The Verge