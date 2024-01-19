Новости Технологии 19.01.2024 в 08:00 comment views icon

На заводе BMW в США будут работать гуманоидные роботы Figure 01

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

На заводе BMW в США будут работать гуманоидные роботы Figure 01

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Компания Figure объявила о коммерческом соглашении, согласно которому ее первый человекоподобный робот будет работать на единственном заводе BMW в США. Автопроизводитель не раскрывает, сколько именно роботов Figure 01 он «трудоустроит». Неизвестно, какие именно задачи будут выполнять роботы. Figure поддерживает создание универсальных человекообразных роботов в отличие от специализированных механических помощников в традиционной промышленности и науке.

Вероятно, начальные программы включают в себя стандартные производственные задачи: перемещение ящиков, подбор и размещение, разгрузку и загрузку – в США и других развитых странах все сложнее находить людей-работников. Figure рассчитывает выпустить свою первую коммерческую работу в течение года.

Первые роботы получат ранние партнеры Figure, такие, как BMW. Компания зарегистрировала дополнительных клиентов, но не разглашает их названия. Вероятно, Figure будет объявлять каждого из них в отдельности, чтобы поддерживать поток новостей в течение года. В прошлом году Figure получила инвестиции от Intel.

Figure сосредоточена на создании ловкой, похожей на человеческую, руки для манипуляций. Это логический подход к развитию универсального гуманоидного форм-фактора. Ноги тоже важны для маневрирования при выполнении определенных задач точно так же, если не больше.

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Amazon Account Manager (Part-Time) TALENTS BOUTIQUE

Middle Angular developer SendPulse, Віддалено

Manual QA engineer (CRM&EDU) SendPulse

Курс з Продуктової аналітики.
Станьте універсальним аналітиком, опанувавши 20+ інструментів для роботи з будь-яким продуктом.
Ознайомитись з курсом

Роботы Figure 01 учатся с сочетанием различных подходов, включая моделирование и дистанционное управление, чтобы научить их выходить из потенциальных заторов. Работы будут также учиться через опыт, как и человек. Figure будет предоставлять роботов в качестве услуги и планирует придерживаться этой модели в будущем.

Маск показал, как Optimus складывает рубашку — и «засветил» инженера, который управлял движениями робота

Источник: Tech Crunch

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

На вас чекає співбесіда англійською? Ось 6 порад, які допоможуть підготуватися та отримати роботу
Одеський провайдер Westelecom про Інтернет XG PON, який перевершує очікування
БпЛА Punisher, робот Sirko і ще 150 розробок. Як на Brave Inventors підтримують винаходи воєнного часу

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить