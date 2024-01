На заводе BMW в США будут работать гуманоидные роботы Figure 01

Компания Figure объявила о коммерческом соглашении, согласно которому ее первый человекоподобный робот будет работать на единственном заводе BMW в США. Автопроизводитель не раскрывает, сколько именно роботов Figure 01 он «трудоустроит». Неизвестно, какие именно задачи будут выполнять роботы. Figure поддерживает создание универсальных человекообразных роботов в отличие от специализированных механических помощников в традиционной промышленности и науке.

We will deploy our general purpose robots into automotive manufacturing environments.

Excited to announce that Figure has signed a commercial agreement with BMW 🤝

Вероятно, начальные программы включают в себя стандартные производственные задачи: перемещение ящиков, подбор и размещение, разгрузку и загрузку – в США и других развитых странах все сложнее находить людей-работников. Figure рассчитывает выпустить свою первую коммерческую работу в течение года.

Первые роботы получат ранние партнеры Figure, такие, как BMW. Компания зарегистрировала дополнительных клиентов, но не разглашает их названия. Вероятно, Figure будет объявлять каждого из них в отдельности, чтобы поддерживать поток новостей в течение года. В прошлом году Figure получила инвестиции от Intel.

Figure сосредоточена на создании ловкой, похожей на человеческую, руки для манипуляций. Это логический подход к развитию универсального гуманоидного форм-фактора. Ноги тоже важны для маневрирования при выполнении определенных задач точно так же, если не больше.

Just last week Figure 01 learned how to make coffee using an end-to-end AI system

We are excited to be introducing industry leading AI to the automotive sectorpic.twitter.com/DNAZWnaYK3

— Figure (@Figure_robot) January 18, 2024