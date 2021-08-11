Нацбанк розробляє рекомендації з посилення безпеки онлайн-банкінгу — платіжні картки без номера стануть стандартом?





Розробку методичних рекомендацій з посилення безпеки операцій в онлайн-банкінгу, онлайн-операцій з використанням карток, мобільних застосунків та чатботів у месенджерах під час брифінгу анонсував заступник голови Національного банку Олексій Шабан, повідомляє Укрінформ.

Без конкретики чиновник зазначив, що інформація, яка вказується на платіжних картках, досить часто використовується зловмисниками в шахрайських схемах. Тут можна пригадати про існування платіжних карток без номера та інших платіжних реквізитів — з метою підвищення безпеки в таких випадках всю конфіденційну інформацію переносять з фізичної картки до мобільного застосунку. Можливо, НБУ хоче зробити такий формат стандартом в індустрії, що зробить відповідні карти більш розповсюдженими. Проте наразі це лише наше припущення.

«Для того щоб громадяни були впевнені в тому, що їх банк доволі захищений від шахрайських атак, ми розробляємо і скоро опублікуємо методичні рекомендації для банків з безпеки та моніторингу операцій, в тому числі з використанням платіжних карток, побудови мобільних застосунків, інтернет-банкінгу та чатботів». Олексій Шабан заступник голови Національного банку України

Олексій Шабан також повідомив, що рекомендації будуть базуватися на принципах побудови та організації кібербезпеки. Зокрема, вони міститимуть вимоги до мобільних застосунків, механізми запобігання використання втрачених даних, заходи з відновлення доступу до застосунку (облікового запису), вимоги до процедури зміни фінансового номера та вимоги до захисту операцій з платіжними картками.