«Налог на Google» в прошлом квартале принес в бюджет 2,513 млрд грн. – Гетманцев

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поделился новыми сведениями об уплате так называемого «налога на Googlе».
За 4 квартал 2023 года было подано 96 деклараций от лиц-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги в Украине. В результате по итогам квартала эти компании должны перечислить в бюджет налога на сумму 2,513 млрд грн (€30,1 млн и $34,4 млн). По сравнению с 3 кварталом сумма поступлений увеличилась на 421 млн грн.
Крупнейшими плательщиками в 4 квартале 2023 года стали:
- SONY
- ETSY
- APPLE
- META PLATFORMS
- WARGAMING GROUP
- NETFLIX
Отдельно Гетманцев отметил, что сервис OnlyFans, который до сих пор под опалой в Украине, за предоставление услуг на территории нашего государства в 2023 году насчитал и оплатил $1,273 млн налогов.
«Примечательно, что международные компании не ждут наступления предельного срока и уже уплатили 86% начисленных налогов – 2,17 млрд гривен», – добавил Гетманцев.
- Напомним, «налог на Google» является достаточно противоречивым налогом, который, несмотря на критику (удорожание сервисов для украинцев), окончательно приняли в июне 2021 года.. Это НДС в размере 20%, которые с 1 января 2022 обязаны платить крупные компании-нерезиденты по электронным сервисам, которые предоставляются в Украине. Согласно действующему законодательству, все иностранные IT-компании без официального представительства в Украине должны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. От уплаты НДС освобождаются только операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет (если сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем) и отдельные образовательные сервисы.