«Налог на Google» в прошлом квартале принес в бюджет 2,513 млрд грн. – Гетманцев

Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поделился новыми сведениями об уплате так называемого «налога на Googlе».

За 4 квартал 2023 года было подано 96 деклараций от лиц-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги в Украине. В результате по итогам квартала эти компании должны перечислить в бюджет налога на сумму 2,513 млрд грн (€30,1 млн и $34,4 млн). По сравнению с 3 кварталом сумма поступлений увеличилась на 421 млн грн.

Крупнейшими плательщиками в 4 квартале 2023 года стали:

GOOGLE

SONY

ETSY

APPLE

META PLATFORMS

WARGAMING GROUP

NETFLIX

Отдельно Гетманцев отметил, что сервис OnlyFans, который до сих пор под опалой в Украине, за предоставление услуг на территории нашего государства в 2023 году насчитал и оплатил $1,273 млн налогов.

«Примечательно, что международные компании не ждут наступления предельного срока и уже уплатили 86% начисленных налогов – 2,17 млрд гривен», – добавил Гетманцев.