Налоговики обыскали киевский магазин техники iLounge, изъяв продукции на сумму до 1 млн грн





28 мая сотрудники государственной фискальной службы Украины провели обыск в помещении шоу-рума интернет-магазина iLounge в Киеве — следственно-оперативная группа изъяла со склада все имеющееся имущество, технику и личные вещи, хотя по решению суда могла изымать исключительно документы указанного лица, подозреваемого в незаконном перемещении товаров через границу без уплаты пошлины. Детали инцидента редакции ITC.UA рассказал руководитель iLounge Александр Цыбарт.

Шоу-рум интернет-магазина iLounge, специализирующемся главным образом на продаже чехлов и мелких аксессуаров для устройств Apple, находится в Киеве по адресу ул. Павловская 10.

Обыск проводили в связи с расследованием деятельности некоего физлица-предпринимателя, имеющего отношение к импорту товаров в Украину без уплаты пошлины. Именно это указано в качестве официальной причины обыска в соответствущем постановлении суда (выше — фото документа). Также в постановлении упоминается еще несколько предпринимателей, по которым, как предполагает директор iLounge, также были проведены обыски. По словам Александра Цыбарта, ни он, ни его магазин никак не связаны с этим человеком.

И хотя решение суда, служащее основанием для обыска, не имело прямого отношения к iLounge, и позволяло изымать исключительно документы указанного лица, сотрудники ГФС в рамках обыска изъяли все хранящееся на складе имущество, технику и личные вещи, принадлежащие по документам другому человеку, чьё имя не фигурирует в постановлении. То есть, налицо явное превышение полномочий сотрудниками ГФС.

«Главной задачей было изъятие техники Apple, о чем члены следственной группы неоднократно спрашивали и проводили поиски по всему помещению, в том числе открыв сейф. Но когда оказалось, что ее здесь просто нет, они начали описывать и изымать аксессуары, чехлы и кабели. В результате, следователи изъяли весь товар со склада, документы и личные вещи для дальнейшего блокирования деятельности. Точную стоимость изъятого имущества назвать трудно, примерно на сумму до 1 млн грн».

По словам Цыбарта, обыск проводился с многочисленными нарушениями. Следственные действия начали без адвоката и в помещении, которое по договору аренды принадлежит другому лицу. Кроме того, следователь покинул помещение с понятыми 28.05.20, а на следующий день вернулся, чтобы продолжить обыск, хотя постановление суда этого не предусматривало, и угрожал уголовной ответственностью в ответ на возражения. Также сообщается, что после ухода следователя и понятых двое вооруженных сотрудников налоговой милиции остались на ночь в магазине без каких-либо объяснений.

По словам Цыбарта, двое понятых, участвующих в обыске, сами сообщили, что уже не первый раз делают такое по просьбе следователя, а у одного, как позже выяснилось, есть две судимости. Адвокат и работники предоставили следователю документы на товар, подтверждающие его происхождение, а также документы, указывающие, что товар не имеет никакого отношения к фигурирующему в постановлении лицу, но тот, по словам Цыбарта, попросту их проигнорировал.

Наконец, директор iLounge подчеркивает, что данные о реализации iLounge мобильных телефонов Meizu, Xiaomi, Huawei, указанные в постановлении, заведомо ложные, так как интернет-магазин никогда не заявлял эти позиции в своем каталоге.

28 мая iLounge приостановил работу, но по состоянию на сегодня, 04 июня, все рабочие процессы удалось восстановить «благодаря активной поддержке со стороны поставщиков и партнеров».

В iLounge намерены оспаривать действия ГФС и готовят соответствующую жалобу.

Остается добавить, что эта история с iLounge в точности повторяет прошлогодний случай с киевским магазином техники Bigmag.