3D-принтер печатает мягкого робота цельным куском — ученые экспериментируют с массовым производством

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Ученые из Эдинбургского университета за 9 часов напечатали на 3D-принтере мягкого робота, пригодного для массового производства.

Отмечается, что созданный робот движется с помощью сжатого воздуха. Он был создан на 3D-принтере с открытым исходным кодом Flex Printer стоимостью $500.

Недавно аналогичного мягкого робота напечатали американские инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Однако это заняло у них 58 часов непрерывной работы, а стоимость самого принтера составляла $1 тыс. Оба прототипа были напечатаны из мягкого и гибкого, термопластичного полиуретана.

Печать робота на Flex Printer выполняется «вверх ногами». Это устройство способно работать с материалами, которые, как считалось ранее, были непригодными для FDM-печати. Ключевой проблемой в создании мягких роботов было отсутствие стандартизированных методов. Однако модификации Flex Printer решают эту проблему за счет нити диаметром 2,85 мм, которая в 7 раз более устойчива к изгибу, чем стандартная диаметром 1,75 мм.

Кроме этого Flex Printer демонстрирует высокую скорость печати для минимизации дефектов и имеет открытую конструкцию для лучшего охлаждения. Печать в перевернутом положении позволяет создавать герметичные каналы и тонкие мембраны, которые не провисают под действием гравитации.

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После завершения процесса печати платформа переворачивается, поэтому робот оказывается в правильном положении. Его подключают к пневматическому кольцевому осциллятору, подающему поток воздуха в 2,25 бар к каналам внутри работа. Давление воздуха последовательно активирует два привода связок в каждой ноге, которые перемещают конечность в сторону, а также один привод стопы, который поднимает конечность над землей.

«Используя нашу новую платформу, теперь любой может легко печатать то, что раньше считалось невозможным. Без давних проблем и ограничений в производстве и проектировании, которые ее сдерживают, мы считаем, что мягкая робототехника готова повлиять на реальный мир», — подчеркнул один из руководителей исследования, инженер Эдинбургского университета Макс Гепнер.

По его словам, открытая архитектура Flex Printer и публикация всех файлов на GitHub призваны ускорить разработку. Сообщество уже может предлагать улучшения через Soft Robotics Forum и Discord-сервер. Платформа потенциально может найти применение в медицине, утилизации ядерных отходов и космических миссиях.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Device

Источник: New Atlas

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