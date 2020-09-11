NASA будет выкупать образцы лунного грунта у частных компаний по цене от $15 тыс. до $25 тыс.





Космическое агентство NASA выступило с предложением для частных компаний и предлагает заинтересованным участникам собрать образцы камней с поверхности Луны.

Компании должны будут доказать, что они собрали лунные образцы в контейнер, отправив соответствующие изображения и данные агентству NASA. Если доказательства окажутся убедительными, NASA обязуется приобрести образцы по цене от $15 тыс. до $25 тыс. В конце концов, НАСА намерена доставить образцы лунных пород на Землю. Получить образцы планируется до 2024 года.

Для компаний, которые намерены принять участие в конкурсе, американское космическое агентство выплатит небольшую часть денег на этапе заключения контракта и во время запуска ракеты. Остальную сумму планируется передать при получении образцов. Агентство также может выплатить несколько наград различным компаниям, которые смогут собрать лунные камни.

Сумма в $25 тыс. выглядит ничтожно малой по сравнению с миллионами долларов, необходимыми для подготовки и запуска лунной миссии. Однако основная идея заключается в том, чтобы сделать первый шаг к созданию лунного рынка, нормализовав концепцию покупки материалов, добытых на Луне и других объектах Солнечной системы. Такая покупка также станет первой сделкой с космическими ресурсами, когда смена собственника произойдёт за пределами нашего мира.

В 2015 году произошли изменения в законодательстве США, и теперь частным компаниям разрешается владеть материалами, которые они могут извлекать из космических объектов. После этого соответствующие правила уточнялись. В частности, в мае этого года NASA создало Artemis Accords – набор стандартизированных руководящих принципов для стран о том, как исследовать Луну и использовать её ресурсы. Некоторые страны поддержали инициативу NASA. Но такие крупные космические страны, как Китай и Россия, критически относятся к идее использования космических ресурсов. Хотя Китай в последнее время более тепло отзывается об этой концепции, российские официальные лица открыто заявляют о своём пренебрежении к видению NASA в отношении космических ресурсов. Когда космическое агентство США объявило об Artemis Accords, директор российской космической программы Дмитрий Рогозин сравнил эту политику с вторжением США в Ирак. Такую мысль он озвучил в публикациях в сервисе микроблогов Twitter, но позже эти сообщения были удалены.

Источник: The Verge