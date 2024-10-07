НАСА хочет создать Morrowind на Марсе — жилье будут строить из грибов

НАСА рассматривает возможность выращивания жилья из грибов на Луне и на Марсе. Агентство заключило контракт на $2 млн с исследователями центра Эймса НАСА для изучения «микотектуры».

Причина, по которой НАСА исследует грибы — в том, что добыча или поставка традиционных строительных материалов в космос чрезвычайно дорогая. Отправка грибных спор и смешивание их с местными материалами, такими как вода и реголит, для изготовления кирпича было бы значительно дешевле. Об этом рассказал Al Jazeera Крис Маурера, архитектор из Кливленда, штат Огайо, который сотрудничал с НАСА.

Исследование показало, что строительные блоки из грибов могут отклонять значительную часть космического излучения, обеспечивать изоляцию от экстремальных температур. Также их можно выращивать очень быстро, за один-два месяца.

Выращивание грибного дома на Марсе начнется с приземления на планету специального пакета, который содержит все необходимое. Внутренняя часть упаковки надувается, а смесь грибных спор, воды и водорослей выращивает внешнюю оболочку, которая со временем затвердевает, создавая новую структуру, пригодную для жизни.

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Хотя первые эксперименты на Земле оказались успешными, в космосе могут возникнуть непредвиденные осложнения. Группа исследователей грибов, которую возглавляет старший исследователь НАСА Линн Ротшильд, планирует отправить концептуальную модель микотектурных структур в космос в рамках запланированного на 2028 год запуска коммерческой космической станции Starlab.

«В общем смысле существуют технологические риски. Будет ли конструкция достаточно прочной? Действительно ли он обеспечит изоляцию, которую мы думаем? Какими будут свойства материала? Действительно ли она хорошо растет?», — говорит Ротшильд.

Технология несколько отличается от того, что можно видеть в игре Morrowind из серии The Elder Scrolls от Bethesda. Там Дом Тельванни выращивал грибы в формах от маленьких домиков до огромных башен магов. Но общим является принцип формирования твердой оболочки.

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Источники: The Byte, Al Jazeera

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