Feel Old Yet? В день 21-й годовщины Morrowind создатели Skywind показали захватывающее геймплейное демо – мод делают уже 11 лет

Morrowind, наиболее атмосферной и культовой игре серии The Elder Scrolls, 1 мая исполнился 21 год. Несмотря на возраст, она продолжает волновать умы игроков, моддеров, а также самих авторов и издателей. В то время как Bethesda создает DLC Dragonborn к Skyrim, которое было посвящено Морровинду, а Zenimax выпускает уже второе дополнение про землю данмеров в The Elder Scrolls Online, комьюнити уже многие годы «пилит» глобальные римейки. Главные среди них – Morrowind Rebirth на движке самой игры и Skywind, дополнение для Skyrim.

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В честь Дня рождения Morrowind создатели Skywind представили впечатляющее демо геймплея. В нем показан полностью законченный побочный квест «Некромант в Мавии», который Нереварину выдают в городе Молаг Мар. Авторам римейка в какой-то мере удалось превзойти оригинал, представив заурядный квест «пойди и убей» захватывающим приключением.

Самое главное, о чем беспокоятся все «олды»: атмосфера игры, ее мистичность и эпичность передана полностью. При этом Skywind не использует модели, текстуры, музыку и другие материалы оригинальных игр, в соответствии с условиями Bethesda. Это всё тот же Morrowind, но с новым уровнем графики, эффектов и механик. Продемонстрированный фрагмент игры выглядит полностью завершенным: детально проработаны архитектура и пейзажи, активные и фоновые NPC, монстры и магия. Местами зрелище превосходит проработку самой Skyrim.

Здесь есть даэдрические руины и башни магов, кланфиры и восставшие мертвецы, монстры и призванные чудища. Механики Skyrim делают магию и бой более зрелищными, а стрельбу из лука – более полезной. Квест содержит дополнительные разговоры и заскриптованные сцены, такие как обваливающаяся лестница. Любители набивать карманы найдут такое же огромное количество полезного и не очень лута. Пейзаж показан нам в темноте и во время пыльной бури (возможно, не без умысла).

Демо выглядит завершенным, но проект Skywind разрабатывается уже 11 лет и пока не имеет даты завершения. Коллектив энтузиастов, в число которых входят и люди, имевшие отношение к разработке самой Morrowind, постоянно нуждается в пополнении. Пользуясь случаем, создатели разместили в ролике объявление о наборе волонтеров, специализирующихся в создании графики, анимаций, локаций, диалогов и озвучки.