NASA и немецкое космическое агентство DLR заявили о прекращении работы обсерватории SOFIA, открывшей наличие воды на Луне

Полеты Стратосферной обсерватории для инфракрасной астрономии (SOFIA) с 2,7-метровым инфракрасным телескопом на базе Boeing 747 завершатся 30 сентября.

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Рентабельность SOFIA вызывала вопросы уже несколько лет: NASA ежегодно тратит на эту обсерваторию $85 млн. Это больше, чем на любую другую астрофизическую миссию, кроме космического телескопа Hubble.

NASA уже предлагало убрать проект SOFIA из бюджетов 2021 и 2022 гг, но Конгресс восстанавливал финансирование.

В этом году NASA подало заявку на обслуживание обсерватории на 2023 год, но космическому агентству нужно было соглашение с DLR, ведь Германии принадлежит 20% акций. Хоть агентства не предоставили подробностей, почему закрывается SOFIA, похоже, что это инициатива именно DLR.

«SOFIA завершит свои запланированные операции на 2022 год, после чего будет организовано закрытие». NASA

На этот год запланировано около 70 полетов обсерватории, в том числе 30 полетов в Новой Зеландии.

За восемь лет наблюдений при помощи SOFIA было сделано много открытий, в том числе обнаружение воды на освещенной Cолнцем поверхности Луны в 2020 году.

Также астрономы получили наиболее четкое изображение туманности W51, составили новую карту туманности Конская Голова, а также зарегистрировали в космическом пространстве гидрид гелия (HeH⁺) — первое молекулярное соединение, появившееся после Большого взрыва.

В будущем данные SOFIA будут доступны в публичных архивах NASA для астрономов всего мира.

Сурайя Фарухи, директор по внешним коммуникациям Ассоциации космических исследований университетов (USRA), сказала, что более 100 программ наблюдений были отобраны в ходе последнего конкурса предложений SOFIA, называемого «Циклом 9», и не все из них будут завершены к концу сентября. Ранее в этом году USRA запросила предложения для нового раунда наблюдений SOFIA, «Цикла 10», который должен был начаться в октябре 2022 года. Эти предложения будут «отложены до дальнейших указаний NASA».

Заместитель администратора НАСА по науке Томас Зурбухен добавляет, что прекращение эксплуатации SOFIA не является концом германо-американского сотрудничества. Уже этим летом агентства проведут совместный семинар для определения новых проектов «в будущих научных областях».

Источник: NASA