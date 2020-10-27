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Обсерватория SOFIA обнаружила молекулы воды на видимой стороне Луны

Обсерватория SOFIA обнаружила молекулы воды на видимой стороне Луны

Обсерватория SOFIA обнаружила молекулы воды на видимой стороне Луны


Вечером 26 октября NASA провело пресс-конференцию, чтобы рассказать о важном открытии, сделанном при помощи летающей обсерватории SOFIA. Астрономы смогли впервые подтвердить наличие воды на поверхности Луны, освещенной Солнцем. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature Astronomy, кратко о работе рассказывает пресс-релиз на сайте NASA.

До сих пор считалось, что водяной лед и другие летучие вещества в замороженном состоянии на поверхности Луны могут сохраняться в «холодных ловушках» (так называют приполярные кратеры, на дно которых никогда не падают лучи Солнца). Однако новое открытие указывает, что современные представления о геологических особенностях Луны не являются достаточно точными, и вода может быть распределена по лунной поверхности. Это открытие важно само по себе — оно дает более широкое представление о процессах на поверхности спутника. Но еще важнее его значение для будущих пилотируемых полетов — NASA рассчитывает уже в 2021 году отправить на Луну грузовые миссии, а в 2024-м — высадить на ее поверхность астронавтов в рамках программы Artemis. 13 октября США, Великобритания, Италия, Япония, Канада, Австралия, ОАЭ и Люксембург подписали соглашение об освоении Луны, регламентирующее, кроме прочего, добычу полезных ископаемых. Более равномерное распределение лунных ресурсов положительно повлияет на реализацию Договора о космосе.

Обсерватория SOFIA обнаружила молекулы воды на видимой стороне Луны

SOFIA обнаружила молекулы воды (H₂O) в кратере Клавиуса — это один из крупнейших кратеров в южном полушарии Луны, который можно увидеть с Земли. С помощью инфракрасной камеры FORCAST (Faint Object InfrRed CAmera for the SOFIA Telescope) группа астрономов во главе с Кейси Хоннибалл из Гавайского университета смогла уловить определенную длину волны (в 6,1 микрон), уникальную для молекул воды, и к своему удивлению обнаружить относительно высокую концентрацию в солнечном кратере Клавиуса. В частности, анализ данных показал, что в кратере Клавий и в его окрестностях содержатся молекулы воды в количестве от 100 до 412 микрограмм на грамм грунта, что примерно соответствует объему 0,3 литра на кубический метр почвы. Для сравнения, пустыня Сахара содержит в сто раз больше воды, чем лунный грунт. В то же время это открытие поднимает новые вопросы касательно образования и сохранения воды на суровой безвоздушной поверхности Луны, подвергающейся нагреву солнечными лучами.

Две основные рабочие гипотезы происхождения воды на видимой стороне Луны: первая — бомбардировка поверхности небольшими метеоритами, содержащими воду; вторая — образование воды в процессе синтеза водорода, принесенного солнечным ветром, и богатых кислородом лунных пород, под влиянием космической радиации.

Что же касается сохранения воды, молекулы воды могут «прятаться» от солнечного света внутри крошечных бусинок под коркой, образующейся при ударе метеорита, или в пустотах между зернами реголита.

В будущем предстоит провести дополнительные наблюдения, чтобы определить суточные колебания содержания молекул воды в лунном грунте и получить более точную оценку их распределения по поверхности спутника.

  • Обсерватория SOFIA (совместный проект NASA и Германского центра авиации и космонавтики) представляет собой доработанный самолет Boeing 747SP с установленным телескопом. Благодаря подъему на высоту в 13 километров телескоп позволяет получать снимки, близкие по качеству к уровню космических обсерваторий.
  • Ранее с ее помощью астрономы смогли получить наиболее четкое изображение туманности W51, составить новую карту туманности Конская Голова, а также зарегистрировать в космическом пространстве гидрид гелия (HeH⁺) — первое молекулярное соединение, появившееся после Большого взрыва.
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