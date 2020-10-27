Обсерватория SOFIA обнаружила молекулы воды на видимой стороне Луны





Вечером 26 октября NASA провело пресс-конференцию, чтобы рассказать о важном открытии, сделанном при помощи летающей обсерватории SOFIA. Астрономы смогли впервые подтвердить наличие воды на поверхности Луны, освещенной Солнцем. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature Astronomy, кратко о работе рассказывает пресс-релиз на сайте NASA.

До сих пор считалось, что водяной лед и другие летучие вещества в замороженном состоянии на поверхности Луны могут сохраняться в «холодных ловушках» (так называют приполярные кратеры, на дно которых никогда не падают лучи Солнца). Однако новое открытие указывает, что современные представления о геологических особенностях Луны не являются достаточно точными, и вода может быть распределена по лунной поверхности. Это открытие важно само по себе — оно дает более широкое представление о процессах на поверхности спутника. Но еще важнее его значение для будущих пилотируемых полетов — NASA рассчитывает уже в 2021 году отправить на Луну грузовые миссии, а в 2024-м — высадить на ее поверхность астронавтов в рамках программы Artemis. 13 октября США, Великобритания, Италия, Япония, Канада, Австралия, ОАЭ и Люксембург подписали соглашение об освоении Луны, регламентирующее, кроме прочего, добычу полезных ископаемых. Более равномерное распределение лунных ресурсов положительно повлияет на реализацию Договора о космосе.

SOFIA обнаружила молекулы воды (H₂O) в кратере Клавиуса — это один из крупнейших кратеров в южном полушарии Луны, который можно увидеть с Земли. С помощью инфракрасной камеры FORCAST (Faint Object InfrRed CAmera for the SOFIA Telescope) группа астрономов во главе с Кейси Хоннибалл из Гавайского университета смогла уловить определенную длину волны (в 6,1 микрон), уникальную для молекул воды, и к своему удивлению обнаружить относительно высокую концентрацию в солнечном кратере Клавиуса. В частности, анализ данных показал, что в кратере Клавий и в его окрестностях содержатся молекулы воды в количестве от 100 до 412 микрограмм на грамм грунта, что примерно соответствует объему 0,3 литра на кубический метр почвы. Для сравнения, пустыня Сахара содержит в сто раз больше воды, чем лунный грунт. В то же время это открытие поднимает новые вопросы касательно образования и сохранения воды на суровой безвоздушной поверхности Луны, подвергающейся нагреву солнечными лучами.

Две основные рабочие гипотезы происхождения воды на видимой стороне Луны: первая — бомбардировка поверхности небольшими метеоритами, содержащими воду; вторая — образование воды в процессе синтеза водорода, принесенного и богатых кислородом лунных пород, под влиянием космической радиации.

Что же касается сохранения воды, молекулы воды могут «прятаться» от солнечного света внутри крошечных бусинок под коркой, образующейся при ударе метеорита, или в пустотах между зернами реголита.

В будущем предстоит провести дополнительные наблюдения, чтобы определить суточные колебания содержания молекул воды в лунном грунте и получить более точную оценку их распределения по поверхности спутника.