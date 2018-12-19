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NASA прогнозирует «худший сценарий для Сатурна». Газовый гигант может лишиться колец через 100 млн лет
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NASA прогнозирует «худший сценарий для Сатурна». Газовый гигант может лишиться колец через 100 млн лет

NASA прогнозирует «худший сценарий для Сатурна». Газовый гигант может лишиться колец через 100 млн лет

Новое исследование NASA подтверждает предположение о том, что Сатурн очень быстро теряет свои кольца. Они притягиваются к газовому гиганту под действием силы притяжения, словно дождь из частиц льда и пыли, в результате чего стремительно истощаются.

«По нашим оценкам, этот так называемый кольцевой дождь в виде продуктов воды, мог бы наполнить олимпийский бассейн за полчаса. Уже основываясь только на этом факте, вся система колец исчезнет через 300 млн лет, но добавьте к этому последние измерения частиц кольцевой среды космическим аппаратом Cassini перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна, и можно сказать, что кольцам осталось жить менее 100 млн лет. Это относительно мало, учитывая возраст Сатурна, который превышает 4 млрд лет», сказал автор исследования Джеймс О’Донохью (James O’Donoghue) из Центра космических полётов имени Годдарда.

Учёные давно задавались вопросом, сформировался ли Сатурн сразу с кольцами или они образовались позже. Авторы нового исследования склоняются ко второму варианту, утверждая, что возраст колец вряд ли составляет более 100 млн лет, поскольку для создания такого C-образного кольца, каким оно является сейчас, требуется слишком много времени. Возможно, оно когда-то было таким же плотным, как и В-образное кольцо. Если предположить, что система колец Сатурна находится в середине своего жизненного пути, мы, скорее всего, упустили возможность увидеть системы колец других газовых гигантов – Юпитера, Урана и Нептуна. Ниже на фото можно представить, как Сатурн будет выглядеть в следующие 100 млн лет.

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Первые намёки на «кольцевой дождь» в виде тёмных полос на изображениях верхней атмосферы Сатурна были получены в результате наблюдений космического аппарата «Вояджер-2» в 1981 году.  Кольца Сатурна — это в основном образования из льда и пыли в экваториальной плоскости планеты, уравновешенные между силой притяжения газового гиганта и их орбитальной скоростью. В некоторых частях колец баланс сил резко меняется, и Сатурн притягивает их вдоль линий магнитного поля в верхние слои своей атмосферы. Оказавшись там, эти частицы испаряются и вступают в химическую реакцию с ионосферой планеты. Одним из результатов этого является образование ионов H3+, которые под действием солнечного света начинают светиться, что и наблюдала команда учёных под руководством О’Донохью. Их наблюдения выявили светящиеся полосы в северном и южном полушариях Сатурна. Таким образом исследователи смогли подсчитать примерное количество «осадков», поступающих из системы колец.

Источник: NASA

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