NASA прогнозирует «худший сценарий для Сатурна». Газовый гигант может лишиться колец через 100 млн лет

Новое исследование NASA подтверждает предположение о том, что Сатурн очень быстро теряет свои кольца. Они притягиваются к газовому гиганту под действием силы притяжения, словно дождь из частиц льда и пыли, в результате чего стремительно истощаются.

«По нашим оценкам, этот так называемый кольцевой дождь в виде продуктов воды, мог бы наполнить олимпийский бассейн за полчаса. Уже основываясь только на этом факте, вся система колец исчезнет через 300 млн лет, но добавьте к этому последние измерения частиц кольцевой среды космическим аппаратом Cassini перед тем, как он сгорел в атмосфере Сатурна, и можно сказать, что кольцам осталось жить менее 100 млн лет. Это относительно мало, учитывая возраст Сатурна, который превышает 4 млрд лет», – сказал автор исследования Джеймс О’Донохью (James O’Donoghue) из Центра космических полётов имени Годдарда.

Учёные давно задавались вопросом, сформировался ли Сатурн сразу с кольцами или они образовались позже. Авторы нового исследования склоняются ко второму варианту, утверждая, что возраст колец вряд ли составляет более 100 млн лет, поскольку для создания такого C-образного кольца, каким оно является сейчас, требуется слишком много времени. Возможно, оно когда-то было таким же плотным, как и В-образное кольцо. Если предположить, что система колец Сатурна находится в середине своего жизненного пути, мы, скорее всего, упустили возможность увидеть системы колец других газовых гигантов – Юпитера, Урана и Нептуна. Ниже на фото можно представить, как Сатурн будет выглядеть в следующие 100 млн лет.

Первые намёки на «кольцевой дождь» в виде тёмных полос на изображениях верхней атмосферы Сатурна были получены в результате наблюдений космического аппарата «Вояджер-2» в 1981 году. Кольца Сатурна — это в основном образования из льда и пыли в экваториальной плоскости планеты, уравновешенные между силой притяжения газового гиганта и их орбитальной скоростью. В некоторых частях колец баланс сил резко меняется, и Сатурн притягивает их вдоль линий магнитного поля в верхние слои своей атмосферы. Оказавшись там, эти частицы испаряются и вступают в химическую реакцию с ионосферой планеты. Одним из результатов этого является образование ионов H3+, которые под действием солнечного света начинают светиться, что и наблюдала команда учёных под руководством О’Донохью. Их наблюдения выявили светящиеся полосы в северном и южном полушариях Сатурна. Таким образом исследователи смогли подсчитать примерное количество «осадков», поступающих из системы колец.

Источник: NASA