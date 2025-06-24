Первые снимки Обсерватории Веры Рубин: 10 млн галактик и многое другое

23 июня были представлены первые впечатляющие снимки космоса новой Обсерватории Веры Рубин.

Астрономы ожидают, что 8,4 метровый телескоп и 3200-мегапиксельная камера Legacy Survey of Space and Time — самая большая цифровая камера в мире размером с автомобиль, приведут к революции в исследованиях космоса. Ключевыми задачами новой обсерватории будут поиск темной энергии и темной материи.

Обсерватория располагается на горе Серро-Пачон на высоте около 1 тыс. 600 метров. Она сканирует все небо над Южным полушарием раз в 3-4 дня. Первое полученное изображение демонстрирует огромное скопление галактик Девы, находящихся в 53,8 млн световых лет от Земли. На одном этом изображении размещается около 10 млн галактик. В течение ближайших 10 лет обсерватория предоставит изображение около 20 млрд галактик. За все время своей работы обсерватория должна предоставить информацию в целом о 40 млрд космических объектов.

Большой синоптический обзорный телескоп (LSST) способен исследовать объекты, которые со временем меняют яркость. Камера LSST может сканировать небо в 10-100 раз быстрее других больших телескопов. Это позволит астрономам изучить более 100 млн переменных звезд. Кроме этого астрономы имеют возможность исследовать миллионы массивных звезд, которые завершают свое существование на главной последовательности и взрываются сверхновыми.

Обсерватория Веры Рубин позволит астрономам составить более точные карты околоземных астероидов и меньших космических тел. Первые наблюдения уже помогли обнаружить 2104 ранее неизвестных астероида, среди которых семь — околоземные. Ожидается, что в первые два года будут обнаружены миллионы новых астероидов.

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Среди обнародованных изображений также Тройная туманность (Мессье 20 или NGC 6514), находящаяся в 9 тыс. световых лет от Земли, а также туманность Лагуна (Мессье 8 или NGC 6523), расположенная на расстоянии от 4 до 6 тыс. световых лет от нас. В этих областях происходит процесс формирования новых звезд.

Телескоп использует уникальную конструкцию из трех зеркал. Свет попадает в 8,3-метровое главное зеркало, а оттуда отражается на 3,2-метровое вторичное зеркало, а после этого — на третье зеркало размером 4,7 метров, прежде чем попасть в 3200-мегапиксельную камеру. Камера может захватывать область неба, примерно в 40 раз превышающую размер полной Луны за одну экспозицию.

Астрономы также надеются с помощью телескопа в Обсерватории Веры Рубин найти наконец ответ на загадку существования девятой планеты в Солнечной системе, которая может находиться далеко за орбитой Нептуна и совершать оборот вокруг Солнца раз в 10-20 тыс. лет.

Источник: TechSpot