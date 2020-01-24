NASA рассказало о полезной нагрузке для первых коммерческих грузовых поставок на Луну





NASA окончательно определилось с полезной нагрузкой для своей первой лунной миссии. Транспортировка будет осуществляться частными компаниями, которые агентство выберет для участия в программе CLPS (Commercial Lunar Payload Services). Всего полезная нагрузка насчитывает 16 наименований, в основном это различные научные и технологические эксперименты, которые будут выполняться на космических аппаратах, созданных Astrobotic и Intuitive Machines. Оба планируется запустить уже в следующем году.

Лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic будет запущен ракетой, предоставленной альянсом ULA (Boeing и Lockheed Martin), в то время как аппарат Nova-C от Intuitive Machines совершит свой первый полёт на Луну на ракете Falcon 9. Оба модуля будут нести лазерный отражатель, который позволяет определять позицию аппарата по лучам от наземных станций с точностью до сантиметра, а также доплеровский лидар (NDL), предназначенный для точной навигации во время приземления. Эти устройства разрабатываются NASA для обеспечения безопасной и контролируемой посадки космического корабля на поверхность Луны, их использование имеет решающее значение при создании надёжных систем пилотирования.

Остальная полезная нагрузка будет разной для каждого из аппаратов. С полным списком можно ознакомиться на сайте NASA. Peregrine вмещает больше, его грузоподъёмность составляет почти 265 кг, тогда как Nova-C может нести на борту максимум 100 кг. У NASA есть 14 подрядчиков, каждый из них потенциально может предоставить услуги по доставке груза на поверхность Луны в рамках программы CLPS. Три компании уже заключили контракт, остальные ждут своего часа.

Источник: TechCrunch