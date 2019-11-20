SpaceX и Blue Origin примут участие в инициативе NASA по доставке грузов на поверхность Луны





Американское аэрокосмическое агентство объявило о ещё пяти участниках лунной программы Artemis. Это частные космические компании, которые разрабатывают корабли, способные доставлять грузы на поверхность Луны. Среди них – такие тяжеловесы, как SpaceX, Blue Origin и Sierra Nevada Corporation, ранее неоднократно сотрудничавшие с NASA.

«Новички» присоединятся к уже сформированной группе из девяти компаний, которые являются частью инициативы Commercial Lunar Payload Service (CLPS) по коммерческой доставке грузов на Луну. Цель NASA заключается в том, чтобы иметь несколько различных возможностей для транспортировки научных инструментов и грузов на Луну к 2021 году. Тем не менее это не означает, что каждый из 14 участников программы получит контракт. Все пять компаний, а это SpaceX, Blue Origin, Sierra Nevada Corporation, Ceres Robotics и Tyvak Nano-Satellite Systems Inc., будут участвовать в тендере на отправку тяжёлых грузов весом в несколько тонн, хотя изначально речь шла о 10 кг.

«Мы увидели необходимость в привлечении нескольких дополнительных поставщиков, которые имеют расширенные возможности посадочных модулей», – заявили в NASA.

С подачи вице-президента Майка Пенса NASA планирует вернуться на Луну в течение следующих четырёх лет. Перед тем, как достичь этой амбициозной цели, агентство намерено подробно изучить лунную среду и протестировать технологии для будущих пилотируемых миссий. Кроме того, NASA хочет отправить на спутник новый луноход VIPER, который должен разведать залежи водного льда на южном полюсе Луны. Он может использоваться в качестве ресурса для будущих миссий.

Некоторые компании решительны в сроках запуска своих кораблей на Луну. Ceres Robotics планирует коснуться её поверхности в 2023 году, в то время как Sierra Nevada Corporation и SpaceX заявляют, что будут готовы к 2022 году. Однако ни одна из них пока не располагает кораблём, так что, вероятно, эти сроки будут переноситься. Более того, до сих пор неясно, на каких ракетах они будут запущены. SpaceX для этих целей планирует использовать будущую сверхтяжёлую ракету-носитель Super Heavy, а Blue Origin – New Glenn. Другие компании пока не определились.

Тем временем NASA продолжает рассматривать предложения по созданию пилотируемого корабля для доставки людей на поверхность Луны. Недавно агентство объявило о том, что заявки будут приниматься до 1 ноября.

Источник: The Verge