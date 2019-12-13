NASA создало карту залежей марсианского льда, которая должна определить места высадки людей





Одним из главных факторов в исследовании солнечной системы за пределами нашей планеты является наличие воды, которая может быть использована не только для жизнеобеспечения, но и для создания ракетного топлива. Для этих целей исследователи NASA составили карту марсианской поверхности, где отметили потенциальные источники водного льда на Красной планете. В некоторых местах лёд находится на глубине всего 2,5 см под поверхностью, что делает его легкодоступным для будущих посетителей. Холодные цвета на карте означают, что лёд находится ближе к поверхности, а тёплые цвета указывают на то, что он находится глубоко.

Ведущий автор исследования из Лаборатории реактивного движения NASA Сильвен Пикео (Sylvain Piqueux) заявил, что специального оборудования для сбора льда на Марсе не потребуется, чтобы его достать достаточно будет обычной лопаты. По словам исследователей, обнаружение запасов льда является ключевым фактором для пилотируемых полётов на Марс и для выбора потенциальных мест высадки астронавтов. Вода слишком тяжёлая, чтобы брать её с собой, поэтому в будущих миссиях придётся использовать ресурсы на планете. Жидкая вода не может существовать в разреженной атмосфере Марса, большая её часть быстро испаряется. Однако марсианский водяной лёд скрыт под поверхностью в средних широтах по всей планете.

О том, что на Марсе существует вода в форме льда, известно уже довольно давно. В 2008 году посадочный модуль NASA Phoenix обнаружил большие запасы подземного льда в грунте спустя месяц после спуска на планету. С новой картой у NASA, возможно, появится план того, с чего стоит начать планировать марсианскую миссию, чтобы в конечном счёте отправить туда людей.

Источник: Engadget