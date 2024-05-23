NASA включила на станции Psyche футуристические двигатели Холла — сейчас аппарат движется со скоростью 133,2 тыс. км/ч

NASA включило электрические двигатели Холла на Psyche, космическом корабле, который сейчас плавно движется к богатому металлом одноименному небесному телу в поясе астероидов за Марсом. Агентство сообщает, что сейчас Psyche находится в режиме «полного круиза», через шесть месяцев после запуска 13 октября 2023 года на ракете SpaceX.

Ранее NASA впервые в истории агентства использовало Psyche для тестирования лазерной связи в глубоком космосе. Корабль выпустил коммуникационный луч к Земле с расстояния около 16 млн км. Ожидается, что к 2029 году он достигнет своей цели и тезки, астероида Психея, и будет вращаться вокруг него в течение двух лет, наблюдая и отправляя данные. Ученые подозревают, что Психея на самом деле является зачаточным ядром планеты, или планетезималью.

Ионный двигатель является относительно новым и одновременно достаточно старым для NASA. Агентство работало над этой технологией еще до того, как американские астронавты впервые полетели на Луну. Первый ионный двигатель был испытан в 1964 году.

Двигатель не имеет движущихся частей — он создает тягу, возбуждая частицы ксенона, которые отталкиваются и выходят из двигателя. Существует много различных типов ионных двигателей, в том числе магнитные двигатели Холла, которые использует Psyche. Отсутствие движущихся частей делает их прочными, они потребляют мало топлива, поэтому легче и могут использоваться на меньших космических кораблях. Кроме того, они имеют футуристический вид когда работают.

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NASA впервые использовало ионный двигатель в качестве основного в 1998 году на Deep Space 1, миссии для испытания «различных передовых технологий для будущих межпланетных задач». В 2007 году Dawn стал «первой исключительно научной» миссией НАСА, которая использовала ионные двигатели для полетов, пока не закончился гидразин — топливо двигателей ориентации.

Ионные двигатели недостаточно мощные, чтобы запустить ракету с Земли, но они могут достигать очень высоких скоростей со временем в космосе. NASA сообщает, что сейчас Psyche движется со скоростью 37 км в секунду, или 133 200 км в час, и в конце концов достигнет почти 200 тыс. км/ч.

Источник: The Verge

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